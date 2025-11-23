Boca Juniors buscará pasar de ronda frente a Talleres

Boca Juniors, entonado por el buen momento que está atravesando, recibe a Talleres de Córdoba, en un encuentro clave correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura. El encuentro se pondrá en marcha desde las 20 en "La Bombonera" y tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

El "xeneize" se metió en los octavos de final luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing.

Esto les permitió también finalizar en la segunda posición de la tabla anual y así clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de tres años consecutivos. Los dirigidos por Claudio Úbeda están en una buena racha.

Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender.

Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs, por lo que ahora no hay nada que les permita soñar con seguir avanzando.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez;, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Central estrena título ante Estudiantes hoy

ÁNGEL DI MARÍA | BUSCARÁ PASAR DE RONDA CON CENTRAL ANTE ESTUDIANTES.

Rosario Central recibe a Estudiantes de La Plata en partido correspondiente a los playoffs del Clausura. Desde las 17.30 las acciones en el "Gigante de Arroyito" serán controladas por Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

El "canalla" llega a este encuentro como el gran candidato, ya que viene de terminar primero en la Zona B con 31 puntos, lo que le permitió conseguir además la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El "pincha", por su parte, se encuentra en un muy flojo momento debido a que cosechó muy malos resultados en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. Así fue como entró por la ventana a los playoffs, pero no consiguió boleto para ninguna competencia internacional el año que viene.

Ambos clubes mantienen mucha tensión en la previa a este encuentro. Esto se debe al título de Campeón de Liga que la AFA le inventó/regaló a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual, situación que fue repudiada en las redes sociales por Estudiantes de La Plata.

Incluso la AFA obligó a Estudiantes a que le realice un pasillo a su rival en reconocimiento por este "logro".

Central irá con Broun; Sández, Komar, Mallo, Coronel; Navarro, Giménez; Campaz, Di María; Duarte; Véliz. DT: Ariel Holan.

Estudiantes lo hará con Muslera; Arzamendia, Rodríguez, González Pírez, Gómez; Medina, Amondaraín; Cetré, Sosa, Palacios; Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

River Plate

El año de River no viene siendo nada fácil, quizás el más complicado al mando de Marcelo Gallardo, y por eso el encuentro frente a Racing en el comienzo de los playoffs del Torneo Clausura será sumamente trascendental.

El "Muñeco" todavía no confirmó la lista de convocados y mucho menos el equipo titular, en principio porque no sabe si podrá contar con todos. Todo parece indicar que Montiel estará disponible, pero noColidio.

El delantero volvió a entrenar de manera diferenciada y todavía no recibió el alta médica tras el desgarro sufrido en el bíceps femoral, por lo que difícilmente esté para sumar.

El lateral campeón del mundo, por otro lado, evoluciona favorablemente. Es más, la última información asegura que va a recibir el alta médica y estará en el clásico de mañana frente a Racing, seguramente desde el arranque.