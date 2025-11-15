Nicolás Clady es vigencia y una esperanza a futuro

Sigue vigente y promete ir por más representando Jujuy. La referencia para Nicolás Clady que viene de demostrar un gran nivel en la competencia mundialista del mes pasado.

"Estoy muy contento con lo obtenido en el Mundial de Grecia", dijo el tirador sobre su participación en la cita ecuménica. Y agregó: Tuve una primera vuelta mala pero luego me recuperé quedando en la posición 22º de 250 atletas.

En referencia a cómo llegó al Mundial, el entrevistado comentó: "Fue una ardua preparación porque se estuvieron entrenando en Italia".

Esto impulsa a seguir progresando siempre.

Nicolás Clady participó del 7 al 18 de octubre del Campeonato del Mundo de tiro que se concretará en Atenas, Grecia. El jujeño compitió en la categoría Senior, más allá que aún tiene edad para ser parte de la categoría Junior

Antes de la competencia en Europa, Clady habia explicado: "Como estoy alto en el ranking argentino, en el segundo puesto, me toca representar al país en Senior. Me da mucho orgullo nuevamente poder representar no solo a la Argentina sino a Jujuy que tanto extraño y lo llevo tan presente todos los días en mí".

También el joven deportista afirmó en aquella ocasión "Lo que más orgulloso me pone es de poder representar a Jujuy, que lo tengo tan presente todos los días", y agregó que "me da mucho orgullo el poder tener la posibilidad ahora de viajar a otro campeonato del mundo", manifestó.

Clady había prometido "vamos a dejarlo todo, como siempre" y lo cumplió.

El deportista llegaba al Mundial luego de obtener un cuarto puesto en el Panamericano de Asunción, en Paraguay, por un platillo (por un punto).

No es la primera vez que el jujeño es protagonista de una Copa del Mundo de tiro. En abril pasado, junto a Renato Ferigutti, estuvieron presentes con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de tiro ISSF realizado en Buenos Aires 2025.

En aquella ocasión los jujeños representaron al Club Jujeño de Cazadores y Pescadores, acontecimiento que se realizó en el Tiro Federal Argentino, y compitieron en la categoría Trap. Nicólas Clady culminó 38 y Ferigutti 44. El mejor argentino fue Federico Ruíz llegando en el puesto 13.

Es evidente que el presente que tiene Clady quien se mantiene vigente como lo remarcamos en esta nota ayuda a crecer a una disciplina que sigue llenándose de adeptos por lo atractiva y también por ciertos beneficios que lleva con ella.

Desglosando los beneficios para el tirador o para quien practique el tiro mejora la coordinación y motricidad: El tiro exige precisión y un control fino del movimiento, mejorando la coordinación ojo-mano y la motricidad fina.

Aumenta la fuerza y resistencia: Mantiene los brazos, hombros, muñecas y torso activos y fortalecidos, especialmente con el uso de pistolas y rifles.

Fomenta el equilibrio: Mantener una postura estable y corregir la posición del cuerpo para apuntar son ejercicios que ayudan a mejorar el equilibrio.