Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su etapa decisiva con el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá en el imponente Circuit of the Americas, en Austin. Con el título de constructores ya en manos de McLaren, todas las miradas están puestas en la lucha por la corona de pilotos, una definición que promete extenderse hasta las últimas curvas del calendario.

Oscar Piastri llega como líder con 336 puntos, seguido de cerca por su compañero Lando Norris, a solo 22 unidades, mientras que Max Verstappen, tercero con 273, aún conserva esperanzas de pelear por la cima. El triunfo de George Russell con Mercedes en Singapur revitalizó la competencia, cortando momentáneamente el dominio del equipo británico y agregando tensión a una temporada que se ha caracterizado por la paridad entre las principales escuderías.

Entre los pilotos que llegan con expectativas renovadas está el argentino Franco Colapinto con Alpine. Después de una última destacada actuación, donde rozó la zona de puntos, el joven de Pilar busca en Austin lograr su gran objetivo: ingresar por primera vez en el top 10. El equipo francés ha trabajado intensamente en la mejora del rendimiento aerodinámico y en la tracción del auto, clave para mantener un ritmo competitivo en las tandas largas.

El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14.30 a 15.30.

Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 a 14.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 19 de octubre