Pasó exitosa doble jornada en el GAM 5

Una excelente doble jornada se vivió en el polígono de tiro del GAM 5, organizado por el Tiro Federal Jujuy. Durante la mañana se disputó la jornada correspondiente al torneo de carabina 22 mira abierta y por la tarde se llevó a cabo la fecha de FBI.

Los resultados registrados en la oportunidad fueron los siguientes:

Carabina 22: 1º) Saúl Juste con 292 puntos; 2º) Martín Rodríguez Quiroga con 292; 3º) Miguel Santamans con 274; 4º) Pascual Cabido con 271 puntos; 5º) Gustavo Méndez con 268; 6º) Diego Gallardo con 264; 7º) Marcos Zanetta con 264; 8º) Antonio González con 254; 9º) Claudio Gallardo con 249; 10º) Guillermo Abraham con 232; 11º) Mario Soria con 221.

FBI, categoría "A": 1º) Aldo Chajchir con 38/172; 2º) Marcelo Zampini con 38/171; 3º) Antonio González con 38/149; 4º) Diego Tapia con 36/146; 5º) Marcos Zanetta con 30/121; 6º) Elio Cazón con 27/110; 7º) Jenaro Juste con 27/104; 8º) Gustavo Méndez con 19/75; 9º) Ricardo Fleitas con 13/54. FBI, categoría "B": 1º) Marito Sona con 27/104; 2º) Atilio González con 25/87; 3º) Lucas González con 17/62; 4º) Pía Álvarez Prado con 15/34.