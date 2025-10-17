Mañana, los cuartos de final

Mañana se pone en marcha los cuartos de final de Copa Jujuy Energía Viva de vóley tanto en varones como mujeres. Desde las 15 Atlético San Pedro jugará con San Francisco Bancario y a las 16.30 será el turno de Club Parapetí frente a la Asociación de Vóley de Palpalá, todo en el Tinglado de Deportes de la escuela Normal de la Perla del Ramal.

En el mismo escenario, pero a partir de las 18 será el turno del masculino entre Parapetí y la Asociación de Vóley de Palpalá, mientras que a las 19.30, Santa Rosa Vóley jugará con Defensores de Fraile Pintado.

Luego de la última etapa clasificatoria correspondiente a la zona Valles, quedaron conformados los grupos "finalizamos la fase regular de Copa Jujuy Energía Viva de vóley, muy agradecidos con la Municipalidad de Monterrico por el acompañamiento para recibir la instancia clasificatoria por la zona Valles y a los clubes que participaron, tanto de El Carmen, Perico, Palpalá, los locales", contó Pedro Ruiz.

El Coordinador Provincial de la copa anticipó que "la fase final comienza este sábado, comenzamos a jugar en la zona Yungas, Quebrada, Punta, Capital, habrá atractivos encuentros que seguramente contaremos con el acompañamiento de la gente", y agregó "se cruzan los ganadores de la zona Valles con los de la zona del Ramal y Yungas".

Justamente, los últimos clasificados de Valle fueron los representantes de la Asociación de Vóley de Palpalá, con un juego sólido y convirtiéndose en uno de los candidatos a pelear por el título.

Apoyo de Palpalá

La Municipalidad de Palpalá, bajo la gestión del Intendente Rubén Eduardo Rivarola, reafirma su compromiso con el deporte local al brindar apoyo integral a equipos y atletas de diversas disciplinas. En esta ocasión, la Asociación de Vóley de Palpalá, AVP, recibió transporte para competir en la ciudad de Monterrico por la etapa clasificatoria.

Este respaldo municipal se traduce en subsidios económicos y apoyo logístico, fortaleciendo la práctica deportiva en la comunidad. El equipo masculino de la AVP brilló al ganar sus tres partidos, asegurando su pase a la siguiente etapa.

Omar Martínez, responsable de la Asociación de Vóley de Palpalá, resaltó la importancia de este apoyo para el desempeño del equipo en la Copa Jujuy. Ahora, se preparan para disputar los cuartos de final en San Pedro desde mañana, gracias al esfuerzo y dedicación de todo el plantel junto al cuerpo técnico y dirigentes.

Martínez agradeció al Intendente Rivarola por el transporte proporcionado y reiteró su aspiración de mejorar las instalaciones deportivas en Palpalá para atraer a jugadores que actualmente compiten en clubes de la capital, buscando contar con un estadio techado propio para el desarrollo del vóley en la región teniendo en cuenta que hay muy buenos valores.