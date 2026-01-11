Oriana Sabatini contó qué es lo que más desea hacer con su hija cuando nazca

Oriana Sabatini está ansiosa por la llegada de la hija que esperan con Paulo Dybala y expresó su entusiasmo en las redes sociales con un posteo que conmovió a sus casi 7 millones de seguidores.

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini volvió a tocar el corazón de sus followers con un mensaje lleno de dulzura, humor y emoción que rápidamente se replicó en las redes sociales. La cantante y actriz publicó una imagen de su pancita y manifestó su ansiedad por la llegada de su bebé, lo que generó una ola de reacciones entre sus fans.

“Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”, escribió sobre la postal.

No es la primera ocasión en la que Oriana Sabatini decide mostrar cómo atraviesa su embarazo. Días atrás, la cantante y actriz compartió el entrenamiento físico que sigue realizando aun estando en una etapa avanzada de la gestación. A través de estas publicaciones, dejó en evidencia que vive este momento con tranquilidad, entusiasmo y mucho amor, concretando un sueño que deseaba desde hace tiempo junto a su esposo.