24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
“Ya firmamos”: Nicolás Vázquez después de divorciarse de Gimena Accardi

Se supo que se vivió un clima particular en la audiencia, los abogados se habrían sorprendido por la buena relación de ambos.

Sabado, 23 de agosto de 2025 12:20

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se encuentran en el ojo de la tormenta mediática y, tras haber asistido a la audiencia que puso fin al matrimonio de la pareja, el actor se dirigió nuevamente a los medios de comunicación.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se encuentran en el ojo de la tormenta mediática y, tras haber asistido a la audiencia que puso fin al matrimonio de la pareja, el actor se dirigió nuevamente a los medios de comunicación.

Según se supo en las últimas horas, Vázquez y Accardi habrían generado un clima particular para el tipo de audiencia a la que asistieron y los mismos abogados se habrían admirado por el buen trato que demostraron frente al juez, tal como hacen frente a cámaras.

Así que antes de ingresar al teatro Lola Membrives donde protagoniza el musical Rocky, Vázquez dialogó con la prensa, afirmó “Ya firmamos el divorcio”, al tiempo que hizo un pedido entre líneas: “Gracias por respetarme y a ella también, dije que no iba a hablar más”.

Los trascendidos también indican que las divisiones materiales serán “en buenos términos” porque separarán todo a la mitad: ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Además, considerarían mantener trabajos en conjunto.

