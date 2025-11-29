Se lanzó el tráiler de la serie que protagonizan los ex Gran Hermano

La industria audiovisual argentina suma una apuesta inédita con la presentación del tráiler de El Hotel de los Secretos en Navidad, una ficción pensada desde el inicio para ser consumida en formato vertical y a través del celular. El proyecto, que culminó recientemente el rodaje de sus 40 episodios de un minuto y medio, está escrito por Sol Levinton y dirigido por Jorge Bechara, y reúne como protagonistas a Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra, todos exparticipantes de Gran Hermano.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los primeros cinco capítulos llegarán el 9 de diciembre. El elenco combina figuras mediáticas en ascenso con campeones del reality: Ginocchio, ganador de la edición 2022; Algorta, coronado en 2025; y las modelos Tito y Pereyra.

Para la autora, este tipo de formato abre una puerta distinta dentro del mercado audiovisual porque es lo que se está usando en el mundo.vjQkRQ

Las series verticales -que tuvieron su origen en China, cuando usuarios comenzaron a grabar relatos caseros para TikTok- se convirtieron en un fenómeno global por su rápida producción y su enorme potencial de viralización. Hoy mueven una industria que supera los 8 mil millones de dólares. El productor francotaiwanés Vincent Wang lo sintetizó así: “En 30 días podemos montar una serie. Hollywood tarda dos años. ¿Quién representa el futuro?”

En cuanto a la historia de El Hotel de los Secretos en Navidad, gira en torno a tensiones afectivas y secretos que salen a la luz durante un fin de semana navideño.

A medida que avanzan los capítulos, los protagonistas se ven obligados a enfrentar verdades que sacuden los vínculos entre ellos, marcando el tono emocional de la producción.