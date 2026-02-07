Detenido por tener plantas de marihuana en su vivienda

Efectivos de la Policía de Tucumán hallaron 16 plantas de marihuana en una casa de la localidad de Aguilares. El procedimiento había comenzado por el robo de un televisor, pero en el allanamiento llevado a cabo en la vivienda se encontraron con la plantación.

El pasado viernes el personal de la Comisaría de la mencionada localidad tucumana, dependiente de la Unidad Regional Sur, recibió la denuncia de un vecino acerca de sospechosos que ingresaron a su casa y le robaron un televisor.

A raíz de esto se realizaron las pesquisas pertinentes que permitieron identificar un inmueble en el cual estarían los sujetos implicados, ubicado a pocos metros del domicilio de la víctima, en el barrio Virgen del Valle.

Según la información de los diarios de Tucumán, tras tareas investigativas reservadas y entrevistas a vecinos, los efectivos reunieron elementos que permitieron solicitar un allanamiento en la vivienda señalada. La medida fue autorizada por el juez penal de turno del Centro Judicial Concepción.

En la requisa, los uniformados no encontraron el televisor denunciado, pero sí secuestraron un cartucho de escopeta calibre 12. Sin embargo, el hallazgo más relevante se produjo al inspeccionar el fondo del inmueble, donde se detectó una plantación de cannabis de gran tamaño.

Fue entonces que los uniformados incautaron 16 plantas de cannabis de entre uno y tres metros de altura, además de 22 gajos de entre uno y un metro y medio de largo.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, que ordenó la participación del personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas-Sur (Didrop-Sur) para el secuestro de las plantas y la continuidad de las actuaciones, por la presunta infracción a la normativa vigente en materia de estupefacientes.

Como consecuencia de lo secuestrado, los ocupantes de la vivienda fueron demorados mientras se realizaban las diligencias.

Por último, el expediente quedó dividido en dos. Por un lado, la causa original por el presunto robo, mientras que por el otro, la investigación específica por la plantación detectada.