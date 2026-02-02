Niña de 7 años está grave tras ser baleada junto a su madre

Una nena de siete años permanece internada con pronóstico reservado tras recibir un disparo en el abdomen durante un ataque a tiros ocurrido durante la noche del sábado en Villa Manuelita, en la zona sur de Rosario.

La víctima, según informaron fuentes policiales, fue auxiliada por vecinos luego de quedar herida en un pasillo de casas situado en el peligroso sector.

La secuencia comenzó cuando desconocidos abrieron fuego contra un grupo de personas en ese sector. Además de la niña, su madre, de 30 años, y un joven de 29 resultaron heridos.

Las fuentes detallaron que la menor fue trasladada en moto por los propios vecinos hasta un móvil policial, que la llevó rápidamente al Hospital Roque Sáenz Peña. Dada la gravedad de la lesión, la derivaron al hospital de Niños "Víctor J Vilela", donde permanece internada con asistencia médica especializada.

La madre de la víctima ingresó al hospital de Emergencias Clemente Álvarez con heridas de bala en las piernas y en los brazos, fractura en el codo derecho.

En tanto, el tercer herido, un joven de 29 años, acudió por sus propios medios al hospital "Centenario", tras sufrir un balazo en el muslo izquierdo.

Por el momento, se desconoce la mecánica del ataque. Los peritos forenses que trabajaron en la escena incautaron seis vainas servidas calibre 9 milímetros que serán enviadas a analizar.

El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de la toma de testimonios, del relevamiento de cámaras de videovigilancia y de las pericias balísticas, planimetría y fotografía.

Fin de semana violento

No fue el único hecho de violencia de las últimas horas. Un joven de 19 años fue baleado también el sábado por la noche por los ocupantes de una moto. La víctima fue internada con un disparo en la pierna derecha y alcanzó a señalar que los agresores huyeron con su Honda Wave.

Por su parte, un hombre de 63 años resultó herido de un disparo en el abdomen. En el hospital "Centenario" declaró que la persona que tiró había intentado robarle sus pertenencias, en barrio rosarino de Tablada.

En tanto, en barrio Las Flores, un hombre de 25 años fue atacado a tiros por gatilleros a pie y tuvo que recibir asistencia en el hospital "Roque Sáenz Peña" por lesiones en la rodilla derecha y en la mano izquierda.

A su vez, el sábado fueron baleados un adolescente de 15 y un joven de 28 años. Por los datos aportados por las víctimas, que sufrieron heridas en las piernas, fueron emboscados por tres gatilleros.