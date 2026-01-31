Jujeño recibió un rodado con pedido de secuestro

Un vecino de la ciudad de San Pedro de Jujuy fue estafado en la ciudad de Salta, al permutar una camioneta por un vehículo similar que tenía pedido de captura. El ilícito fue descubierto en territorio salteño, al momento de regresar a Jujuy y llegar a un control policial de la División Sustracción de Vehículos.

Si bien los hechos sucedieron el pasado 8 de enero, la víctima realizó la denuncia en los últimos días en la Seccional 4° del barrio capitalino de Cuyaya. En la dependencia narró que ese día viajó a la ciudad de Salta para encontrarse con otro hombre y así permutar llave por llave sus respectivos vehículos. Cabe mencionar que ambos no se conocían y se habían contactado mediante las redes sociales.

En ese contexto, alrededor de las 17 los protagonistas se vieron en un tramo de la calle Diario San Juan del barrio El Tribuno. Por un lado, el denunciante arribó a bordo de una camioneta Chevrolet S10 color gris plata de una cabina, mientras que el sospechoso llegó en una Ford Ranger doble cabina y del mismo color que la anterior.

Fue entonces que ambos conductores hicieron el intercambio de las llaves de los vehículos y de las respectivas documentaciones, sin mediar suma de dinero alguna. Tras concretar la permuta se retiraron del lugar.

Sin embargo, luego de algunos kilómetros recorridos el denunciante llegó hasta un puesto de control del personal policial salteño de la División Sustracción de Vehículos dependiente de la Dirección General de investigaciones. Al frenar su desplazamiento, fue entrevistado por los uniformados, quienes le solicitaron que los acompañe a la planta de verificación para una inspección a la camioneta.

En el lugar señalado, los agentes constataron mediante los números de chasis y motor de la Ford Ranger, que minutos antes había adquirido en la permuta, tenía pedido de captura activo.

Por esa razón, los efectivos de la provincia de Salta secuestraron el vehículo junto a la documentación presentada y le recomendaron al conductor jujeño que realice la denuncia policial.

Finalmente, al regresar a la provincia de Jujuy el damnificado se dirigió a la Seccional 4° y narró el hecho padecido en Salta tras permutar su rodado.