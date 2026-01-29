Una mujer persiguió a los “motochorros”

Una vecina de la ciudad de Libertador General San Martín que circulaba a bordo de una moto fue asaltada por "motochorros", a los cuales persiguió hasta hacerlos detener la marcha del vehículo algunos metros más adelante. Si bien el acompañante se bajó del rodado, el conductor se dio a la fuga con la cartera de la víctima, quien fue asistida por el personal motorizado de la Policía.

El inusual hecho sucedió días pasados por la mañana, en momentos que la mujer salió de su casa en motovehículo por la calle Snopek de la mencionada ciudad del departamento Ledesma.

En ese contexto, alrededor de las 8 en la intersección con la calle Independencia, la damnificada fue sorprendida por dos "motochorros" que iban en un rodado de 110 cc de cilindrada. Fue entonces que uno de los sujetos le esgrimió un cuchillo a la mujer, mientras le dijo que detenga su marcha para quitarle la cartera que tenía en su poder y luego darse a la fuga.

Sin embargo, la víctima persiguió a sus atacantes durante algunas cuadras hasta lograr que frenen su desplazamiento y que el acompañante se baje de la moto. Mientras, el conductor con la pertenencia robada arrancó y abandonó a su cómplice.

Finalmente, ante el inusual hecho y mediante el alerta de los vecinos, los efectivos policiales motorizados llegaron a las inmediaciones de la feria de verduras del barrio 540 viviendas para proceder a la detención del inculpado y trasladarlo a la Seccional 11°. En la dependencia, la mujer denunció lo sucedido asegurando que dentro de la cartera robada tenía su teléfono celular, entre otras pertenencias.