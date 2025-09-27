Demoraron a un joven

Infantería de la Unidad Regional 7 del barrio Alto Comedero, llevó a cabo una exitosa intervención, dando respuesta a un llamado al sistema de emergencia 911.

El requerimiento informaba sobre un grupo de hombres consumiendo bebidas y estupefacientes en la vía pública causando disturbios, sobre la calle Teniente 1ro Bernhart. Al dirigirse al lugar, el personal policial interceptó a cinco hombres, momento en el que se realizó una requisa superficial.

El procedimiento arrojó un resultado crucial, un joven de 18 años fue hallado en posesión de varios envoltorios que contenían sustancias prohibidas.

Tras el hallazgo, y ante la presencia de allegados al demorado que intentaban obstaculizar el trabajo policial, se dispuso el traslado del sujeto y la evidencia a la Seccional 46°.

Con la intervención de la Brigada de Narcotráfico, se realizó la prueba de narcotest y el pesaje de los elementos secuestrados, confirmando que se trataba de 8 gramos de marihuana distribuidos en cuatro envoltorios.

El sujeto quedó alojado a disposición del personal de la Brigada de Narcotráfico, para las actuaciones legales correspondientes.