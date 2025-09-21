Atacó a puñaladas y fracturó a un hombre, y continúa libre

Solicitan a la Justicia que disponga la detención de un taxista acusado de atacar a apuñaladas y fracturar a un hombre.

Minutos previos al hecho de sangre, la víctima había sido perseguida hasta su comercio, donde se resguardó del agresor que se encontraba en compañía de alrededor de 15 hombres que se desplazaban en cuatro vehículos.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 6 del pasado 29 de agosto en la avenida Almirante Brown al 1.500 del homónimo barrio de la ciudad capital, según consta en una denuncia policial a la que este diario tuvo acceso.

En esas circunstancias, cuatro vehículos detuvieron la marcha en la puerta de una distribuidora de bebidas del sector, descendieron alrededor de quince sujetos que patearon los accesos al inmueble y vociferaron amenazas a un hombre de 32 años que se encontraba en el interior y con quien habían mantenido una discusión minutos previos.

La propietaria del comercio, y madre de la persona a la que intentaban atacar, se percató del episodio a través de las cámaras de seguridad del local, alertó de inmediato al 911 y junto a su otro hijo de 27 años y cinco amigos del mismo se dirigieron al lugar.

Allí se produjo una gresca y luego arribó una comisión de efectivos policiales, aunque los inculpados ya habían emprendido la fuga.

Posteriormente un taxi en el que se desplazaba el conductor junto a otro sujeto interceptó al hombre de 32 años, lo persiguieron con dos machetes hasta que lo atacaron a golpes y le propinaron dos puñaladas.

El incidente fue denunciado en la Seccional 6° del barrio San Pedrito y son tres los hombres identificados acusados del hecho, entre ellos el conductor del remis sindicado como quien apuñaló a la víctima.

Silvana Segura, madre de la víctima, dialogó con El Tribuno de Jujuy y recordó el momento en que su hijo fue atacado con un arma blanca.

Después de la trifulca "ya nos estábamos yendo y cuando mi hijo estaba por entrar a su auto, paró el remisero con otro sujeto en el auto y bajaron con dos machetes, todo esto afuera del negocio. El conductor intentó atacar al menor de mis hijos (27) y al defenderlo, el mayor (32) termina con dos puñaladas", relató.

En cuanto al estado de salud de la víctima, mencionó que "lo llevamos en el auto al hospital 'Pablo Soria' porque sufrió una quebradura en un brazo más las dos puñaladas, que de manera milagrosa no fueron profundas, aunque sí tuvo bastante pérdida de sangre. Estuvo en Observación durante un día. Una semana después volvió al hospital y por la fractura tuvo una intervención quirúrgica porque le colocaron clavos".

También se mostró preocupada porque la Justicia, hasta el momento, no ordenó la detención de ninguno de los tres inculpados, pese a estar identificados.

"Lo que pido es que los detengan, no puede ser que estén libre. Qué hubiera pasado si lo agarraban entre las 15 personas que eran o si la herida era más profunda, y matan a mi hijo. Nosotros llegamos, pudimos intervenir, pero él (por el remisero) lo encaró con un machete y con claras intenciones de matarlo", manifestó.

Además, la mujer denunció que "estas personas también amenazaron con que, si hacíamos alguna denuncia lo iban a volver a atacar y que si no hacíamos nada iba a estar todo bien".

Por último expresó su disconformidad con el actuar policial: "Fue pésimo, en ningún momento colaboraron, paseaban cinco policías en el patrullero. Si me hubieran dejado por lo menos a un efectivo con nosotros, como se los pedí porque tenía miedo de lo que podía pasar, quizás no hubiese pasado lo que pasó", y agregó que cuando atacaron a su hijo "la Policía estaba a una cuadra y nunca interfirió".