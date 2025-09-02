Ocultaban cocaína en el tanque de un auto

Secuestran más 14 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un automóvil, en Salta.

Los efectivos dependientes del Escuadrón 45 "Salta" sobre la ruta provincial N°5, a la altura de la localidad de General Pizarro, detuvieron la marcha de un Chevrolet Aveo en el que viajaban tres personas provenientes de Orán con destino a la provincia de Tucumán.

Al realizar un control de rutina, percibieron un fuerte olor que sumado a las respuestas contradictorias y dubitativas de los sujetos, derivó en una inspección minuciosa.

Los gendarmes desmontaron los asientos traseros del automóvil y detectaron que la tapa del tanque de combustible poseía signos de haber sido manipulado.

Allí hallaron un total de 13 "ladrillos" envueltos en medias. El contenido dio positivo para cocaína con un peso de 14 kilos 448 gamos.