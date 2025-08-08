Asaltado afuera de su casa

Un hombre denunció que fue víctima de un asalto a mano armada en la puerta de su casa, perpetrado por tres delincuentes que escaparon en motocicleta.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar el pasado jueves alrededor de las 18 en un sector del barrio El Triángulo de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que un hombre se disponía a ingresar a su domicilio, cuando una motocicleta con tres hombres a bordo se detuvo repentinamente a su lado.

Uno de los inculpados descendió, extrajo un arma de fuego y le apuntó en la cabeza, a la vez que le vociferaba amenazas. Mientras que sus dos cómplices le sustraían una bolsa donde guardaba su teléfono celular, para luego emprender la fuga a bordo del rodado.

Posteriormente, la víctima se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4, donde radicó la denuncia y pudo identificar a uno de los inculpados.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.