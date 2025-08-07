Recuperan moto que fue denunciada como sustraída

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de Palpalá recuperaron una moto denunciada como robada, luego de llevar adelante un allanamiento en una casa del barrio Florida de la ciudad siderúrgica. El vehículo tenía los números de motor parcialmente limados.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de Palpalá recuperaron una moto denunciada como robada, luego de llevar adelante un allanamiento en una casa del barrio Florida de la ciudad siderúrgica. El vehículo tenía los números de motor parcialmente limados.

El hecho sucedió días pasados, cuando alrededor de las 13 los uniformados arribaron al inmueble para cumplir con una orden judicial de inspección relacionada al robo de una moto ocurrido tiempo atrás en la ciudad de Palpalá.

Fue entonces que una vez dentro de la propiedad, los agentes encontraron en el interior un motovehículo marca Zanella de 150 cc de cilindrada y color negro.

Tras esto, los uniformados procedieron a revisar la numeración del motor del rodado, la cual se encontraba limada de manera parcial.

A raíz de esta novedad, el fiscal de turno tras la notificación del hallazgo, dispuso que se proceda al secuestro del motovehículo y que se le recepcione la entrevista a la persona que lo tenía en su poder.

Por último, el rodado fue secuestrado para ser trasladado a la Brigada de Investigaciones de Palpalá y luego llevar adelante los trámites de rigor para la devolución a su legítimo propietario.