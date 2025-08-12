Perdió la vida al costado de la ruta 56

Un hombre de 60 años, identificado como Juan Gutiérrez Chaira, perdió la vida tras descompensarse a un costado de la ruta provincial N° 56, a la altura de La Urbana, en el departamento San Pedro. El personal médico forense examinó el cuerpo en la morgue del Centro Judicial sampedreño y diagnosticó que se trató de un paro cardiorrespiratorio no traumático, por lo que se desecharon otras posibilidades que circularon en las redes sociales en horas de la tarde del domingo.

El hecho fue advertido el pasado domingo entre las 16.30 y 17, cuando el Same recibió el alerta acerca de una persona que estaría descompensada a escasos metros de la ruta 56.

Por esa razón, de inmediato se constituyó el personal médico en un sector conocido como La Urbana, ubicado en el trayecto entre la ciudad de San Pedro y la localidad de La Mendieta.

Fue entonces que los médicos intentaron reanimar al hombre que estaba tendido a pocos metros de la cinta asfáltica, aunque no pudo ser posible restablecerlo. Por lo tanto el cuerpo fue trasladado a la morgue del Centro Judicial de la ciudad de San Pedro.

Tras esto, los médicos de la Policía procedieron a realizar el examen cadavérico para determinar las causales del fallecimiento del hombre de 60 años.

En consecuencia, se confirmó que sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático, es decir, que no presentaba signos de violencia que pudieran provocar la muerte. Si bien en algún momento circularon especulaciones con respecto a que podría haberse tratado de un asesinato o incidente vial, estas versiones fueron descartadas tras la consulta realizada por este diario a la Policía de la provincia.

Por otro lado, también se constituyeron los agentes de la Seccional 35°, quienes se entrevistaron con los ocasionales testigos del hecho. Así fue que los vecinos de la zona refirieron que el hombre volvía de compartir un almuerzo en un casa cercana y que mientras caminaba por la banquina de la ruta 56 se descompensó y posteriormente se desvaneció.

Además, el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de turno arribó al lugar para constatar lo ocurrido, dar intervención a la Dirección de Medicina Legal de la Policía provincial, que realizó las diligencias mencionadas, y dispuso que el Departamento de Criminalística lleve a cabo el peritaje correspondiente.

Finalmente, no se solicitó la realización de la autopsia en el cuerpo encontrado y el mismo, al cierre de esta edición, se encontraba en el proceso del trámite para la entrega a sus familiares.