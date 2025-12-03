Pidió ayuda para usar el cajero automático y fue estafada

Una mujer pidió ayuda a una joven para cobrar mediante el cajero automático y ella la estafó por la suma de 690 mil pesos. La víctima realizó la denuncia en la Brigada de Investigaciones de la ciudad de San Pedro.

El curioso hecho sucedió días pasados por la mañana, cuando la denunciante salió de su casa en el barrio 17 de Agosto de la mencionada ciudad del Ramal para dirigirse a la sucursal del banco privado con mayor presencia en la provincia.

En esas circunstancias, eran cerca de las 9.30 y la damnificada llegó hasta el cajero automático de la entidad bancaria para cobrar la jubilación de su madre.

Fue entonces, que al desconocer el manejo del dispositivo de cobro, la denunciante solicitó ayuda a una mujer que se encontraba en su cercanía.

Así fue como la sospechosa se dispuso a ayudarla con el sistema luego de insertar la tarjeta de la beneficiada y logró realizarle la extracción de dinero deseada.

No obstante la ayuda concretada, la mujer aprovechó para solicitar un préstamo por el monto de 690 mil pesos y se lo transfirió a su propia cuenta.

Por esa razón, la víctima se acercó hasta la Brigada Investigaciones de San Pedro para realizar la denuncia del hecho ocurrido en la sucursal bancaria, además de aportar las características de la denunciante, a quien no conocía.