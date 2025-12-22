Atacó a golpes a su pareja

Un hombre fue denunciado de haber atacado a golpes a su pareja, amenazarla de muerte delante de sus hijas e intentar autolesionarse.

El hecho se registró la noche del sábado pasado en una vivienda de la ciudad de Libertador General San Martín, cuando el protagonista se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas desde la tarde, junto a sus amigos en su vivienda.

Cuando sus invitados se retiraron, el irascible sujeto empezó una acalorada discusión con su pareja y la atacó con golpes de puños en el rostro.

En un momento la víctima intentó defenderse y el sujeto tomó un cuchillo de la cocina y la amenazó de muerte, delante de sus hijas pequeñas. Luego el hombre habría intentado autolesionarse y antes de la llegada de la Policía, se dio a la fuga.

El protagonista es intensamente buscado por los efectivos de la Seccional 11º de la ciudad de Libertador General San Martín, luego de las disposiciones del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.