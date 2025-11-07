Fue herido con arma blanca en un intento de asalto

Un hombre resultó herido de una puñalada en un intento de robo en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. La víctima se resistió ante los sospechosos que lo interceptaron y luego se dirigió al hospital "Carlos Snopek", en donde fue diagnosticado con una herida leve y le dieron de alta.

Eran cerca de las 11 cuando días atrás el damnificado se desplazaba a pie en inmediaciones del Sector B6 de Alto Comedero.

En esas circunstancias, mientras circulaba por uno de los puentes que pasa por el arroyo Las Martas para comunicar otro sector de Alto Comedero, el damnificado fue interceptado por dos hombres que intentaron asaltarlo.

Más allá de la superioridad numérica, el herido se resistió ante los sospechosos, quienes no lograron sustraerle pertenencias. Sin embargo, uno de ellos extrajo de sus prendas un cuchillo y lo apuñaló a la altura del abdomen.

Tras esto, los sujetos se dieron a la fuga, mientras el herido se dirigió al Hospital "Carlos Snopek". Allí fue asistido en la guardia y luego dado de alta.

Debido a lo ocurrido, alrededor de las 13 los agentes policiales de guardia en el mencionado nosocomio realizaron las actuaciones de oficio acerca de lo sucedido, aunque la víctima se negó a hacer la denuncia.