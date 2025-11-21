Revocaron los beneficios que gozaba el femicida de Tania

La Justicia jujeña ordenó dejar si efecto de manera inmediata las "salidas especiales extensivas" que gozaba el exagente federal Mauro Aparicio Maza, femicida de Tania Clemente Palacios, quien en junio de 2023 fue condenado a la pena de prisión perpetua.

Así lo dispuso recientemente el Tribunal de Revisión integrado por los jueces Vicente Ignacio Apaza, Néstor Hugo Paoloni y María Gracia Cardone, en una audiencia celebrada días atrás.

Hay que recordar que la sociedad sampedreña se mostró indignada, luego de tomar conocimiento que el entonces juez de Ejecución de la Pena Carlos Cattan, había otorgado "salidas especiales extensivas" al femicida, para que fuera a visitar a su madre, considerando "procedente por el término de tres horas, una vez por semana en una vivienda del barrio Providencia de San Pedro.

Estos permisos venían ocurriendo desde junio y fueron catorce, una resolución que según el fiscal que llevó adelante la causa y la querella de la familia de la víctima, consideró arbitrario, e inconsulto.

El viernes 19 de septiembre Aparicio Maza fue captado por periodistas y familiares de Tania Clemente Palacios, saliendo de su casa paterna, sin custodia, sin esposas y subiéndose a un vehículo de Servicio Penitenciario.

La queja fue elevada al Juzgado de Ejecución de la Pena, y seis días después se convocó a una nueva audiencia que también presidió Cattan sumamente molesto y luego de más de siete horas de debate, resolvió restringir las salidas exclusivas del femicida a dos por mes. Luego el magistrado presentó su renuncia, acorralado por los informes que la Suprema Corte de Justicia le había solicitado.

Recientemente, el nuevo Tribunal dejó sin efecto estas resoluciones emitidas por el exjuez y el femicida sampedreño Mauro Aparicio Maza, no podrá salir de prisión.

Tania Clemente Palacios (22) fue asesinada la madrugada del 15 de diciembre del 2019, un departamento ubicado en el primer piso de un edificio de la calle Santa Catalina del barrio Güemes de San Pedro de Jujuy, propiedad de los padres de Mauro Nahuel Aparicio Maza.

La joven fue ultimada de un disparo con el arma reglamentaria del exagente federal, que en ese entonces era su novio, y dos horas más tarde murió en la sala de cuidados intensivos del hospital "Guillermo Paterson".