Dos detenidos tras robos ocurridos en la Feria Mayorista

El personal de la Brigada de Investigaciones detuvo a dos hombres y recuperó elementos que habían sido robados en la Feria Mayorista de la ciudad de Perico. Se trató de allanamientos en dos barrios luego de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía local.

Si bien se conocieron en las últimas horas, los operativos se desarrollaron el pasado 31 de octubre en tres viviendas ubicadas en los barrios Virgen del Valle y Virgen de Luján de la mencionada ciudad.

Hasta esos domicilios llegaron los uniformados a requerimiento de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria a cargo del agente fiscal Luis Marcelo De Aparici y el ayudante fiscal Matías Guevara. De esta manera se llevaron adelante las inspecciones pertinentes que lograron encontrar numerosos bienes que habían sido denunciados como robados. Entre ellos, prendas de vestir, neumáticos y herramientas, así como dos autos con los cuales los detenidos habrían concretado los robos.

Además, fueron detenidos dos hombres que estaban en las viviendas. Los mismos estarían implicados en robos ocurridos en la Feria Mayorista de Perico en los últimos tiempos, por lo tanto, quedaron sometidos al proceso penal. También, fueron secuestrados elementos de interés para la causa.

Finalmente, los dos sospechosos y los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial, para lograr el esclarecimiento total de los hechos y determinar la posible vinculación de los detenidos con otros ilícitos ocurridos en la zona.