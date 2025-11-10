Apuñaló a una mujer tras un enfrentamiento en la calle

Los efectivos policiales de la Subcomisaría de las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, investigaron un hecho de sangre que tiene como protagonista a una joven, acusada de atacar a puñaladas a otra, en medio de una pelea en la vía pública.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el pasado fin de semana en un sector del mencionado sector barrial, cuando una mujer se dirigía a una plaza en búsqueda de su hijo que se encontraría en las inmediaciones consumiendo bebidas alcohólicas.

Allí, la mujer observó que dos jóvenes se peleaban y cuando intentó separarlos, una muchacha se abalanzó sobre ella, gritando "que te haces la gila" y la atacó con un arma blanca, provocándole heridas cortantes en los antebrazos y en la oreja izquierda.

Un llamado telefónico alertó al sistema de emergencia 107, donde personal del Same acudió y realizó las correspondientes curaciones, aunque la víctima se negó ser trasladada a la guardia del hospital "Snopek" del barrio Alto Comedero.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que la víctima reconoció a su atacante, una joven que aparentemente habría protagonizado varios hechos de violencia en ese sector barrial.

El ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, solicitó al Juzgado de Control y Garantías la detención de la joven inculpada y que se inicien las diligencias correspondientes para establecer las causas que terminaron con el violento episodio.

Los efectivos de la Subcomisaría de las 150 Hectáreas están a cargo de las actuaciones.