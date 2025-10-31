°
31 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Unidad Regional 8
robos
Seccional 47
Hockey
parque Jaque
Liga Jujeña
Unidad Fiscal
ofrendas
Copa Sudamericana
transporte urbano
Palpalá

Detenido con pedido de captura por robo de motos

El sujeto de 30 año fue hallado caminando en la vía pública.

Viernes, 31 de octubre de 2025 00:00
BRIGADA DE INVESTIGACIONES | DEPENDIENTE DE LA UNIDAD REGIONAL 8.

Un hombre de 30 años con pedido de captura por una causa relacionada al robo de motos fue detenido por los efectivos policiales en la ciudad de Palpalá. Lo trasladaron a la sede de la Brigada de Investigaciones.

Los agentes de la Brigada el pasado martes a la noche realizaban recorridos preventivos por las calles del barrio Canal de Beagle. En esas circunstancias, interceptaron a un sospechoso que transitaba caminando la calle Aramburu y procedieron a su identificación.

De esta manera, y tras contrastar con el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), se tomó conocimiento que el individuo tenía un pedido de detención vigente. El mismo fue emanado por la División Sustracción de Automotores, ya que estaría relacionado a una causa caratulada como "hurto calificado de motovehículo".

Fue entonces que con la confirmación de la mencionada información, los uniformados procedieron a la aprehensión del sospechoso y lo trasladaron a la sede de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Palpalá, en donde se labraron las actuaciones de rigor para quedar a disposición de la Justicia.

 

