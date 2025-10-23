Tres detenidos en un intento de ocupación de viviendas

Efectivos policiales impidieron que un grupo de aproximadamente 30 personas ocupe de manera ilegal viviendas que se encuentran en construcción, en las 150 Hectáreas de Alto Comedero, en la capital jujeña. En el operativo fueron detenidas tres personas y luego las trasladaron a la Seccional 56°, con jurisdicción en la zona, para ser puestas a disposición de la Justicia. El resto de las personas se retiro de manera pacífica.

El ilícito sucedió días pasados por la tarde, cuando el sereno que realiza la vigilancia privada del predio ubicado en el sector barrial mencionado, observó a unas 30 personas que se acercaron hasta el lugar.

En esas circunstancias, alrededor de las 19.30 algunos de los sospechosos comenzaron a violentar el cerco perimetral para ingresar al predio. Además, una vez adentro, rompieron los vidrios y puertas de viviendas que aún están en construcción para ingresar a las mismas.

Al ver la situación de descontrol narrada, el empleado de vigilancia se comunicó con el Sistema 911 para solicitar la presencia policial.

En consecuencia, de inmediato una comisión de la Subcomisaría de las 150 Hectáreas de Alto Comedero, acudió al escenario del hecho.

Fue entonces que el procedimiento policial logró la detención de tres hombres de 20, 34 y 38 años, por ofrecer resistencia a la autoridad. Mientras que al resto se les solicitó que se retiren del lugar y así lo hicieron de manera pacífica.

Tras esto, los detenidos fueron trasladados a la Seccional 56° de Alto Comedero. Por su parte, el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso que el personal de Criminalística trabajara en la peritación del lugar.