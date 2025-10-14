Se atrincheró en su casa con un arma blanca

Una intervención calificada de los equipos especiales de la Policía de Jujuy evitó una tragedia en la tarde noche del domingo en el barrio Bárcena, donde un hombre de 28 años se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, atrincherado en su vivienda con un arma blanca.

El procedimiento, a cargo de negociadores de la Dirección de Fuerzas Especiales del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), comenzó alrededor de las 19. Durante más de 30 minutos de diálogo profesional y contención, los oficiales trabajaron para desactivar la grave crisis familiar que se desarrollaba en el interior de la vivienda.

La estrategia dio sus frutos cerca de las 20, cuando los especialistas consiguieron que el ciudadano, cuya identidad no fue revelada, abandonara su actitud y entregara voluntariamente el arma. La exitosa resolución permitió salvaguardar la integridad del hombre y la de sus familiares, sin que se registrara ningún herido durante la operación.

Una vez controlada la situación, el individuo fue asistido en el lugar por profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y posteriormente trasladado al Hospital Neuropsiquiátrico provincial, donde ingresó para recibir el tratamiento médico y la contención urgente que requería su estado.