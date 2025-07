Cómo ayudar al niño a resolver conflictos

Por LAURA LEZAETA, Psicóloga, fundadora de Juegología

"Me pegó y me puse llorar"; "íÉl empezó primero!"; "íElla tiene la culpa!", son algunas de las expresiones que a menudo los chicos y las chicas nos suelen decir ante un conflicto o pelea que viven con sus pares. Muchas veces esas situaciones nos pueden llegar a angustiar y a su vez, colocarnos en el lugar como adultos donde tenemos que brindarles herramientas sobre como abordar los problemas y/o dificultades que se les presentan en su día a día al momento de vincularse con otros. Pero lo que tiende a suceder, en más de una ocasión, es que no encontramos en ese momento las estrategias adecuadas para abordar este tema con ellos. Nos invade muchas veces la angustia y solemos decirle: "¿Y no hiciste nada para defenderte?" o "Qué no te vuelva pasar!", sin darles las herramientas necesarias y que tanto necesitan para saber cómo actuar y cómo manejarse ante dichas situaciones. En ese sentido, lo que primero tenés que comprender es que en el proceso de socialización que transitan los chicos, nuestra ayuda y acompañamiento serán cruciales para que puedan aprender a como vincularse de manera sana y asertiva con los demás. Ayudarlos a resolver conflictos entre pares es fundamental para su desarrollo emocional y social.

Qué habilidades y herramientas podemos poner en práctica entonces para enseñarles a los chicos a resolver conflictos entre pares? Algunas de ellas pueden ser:

Educación emocional: El primer paso es enseñarles a los niños a identificar y manejar sus emociones. Podemos utilizar cuentos y libros que hablen sobre emociones y cómo manejarlas.

Comunicación asertiva: Fomentar que los niños expresen sus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa. Por ejemplo, los juegos de rol y actividades de dramatización pueden ser muy útiles para practicar estas habilidades.

Empatía: Ayudar a los niños a ponerse en el lugar del otro. Actividades como leer historias desde diferentes perspectivas o discutir cómo se sienten los personajes pueden fomentar esta habilidad emocional tan importante para su vida.

Mediación entre pares: Enseñar a los niños a mediar conflictos entre sus compañeros. Esto puede incluir por ejemplo la herramienta la "mesa de la paz", una técnica de Montessori para la resolución de conflictos: Los dos niños se sientan a la mesa y se turnan para hablar sobre lo que ha sucedido. El maestro o la maestra puede ayudar a los niños a expresar sus sentimientos y a encontrar una solución al conflicto.

Resolución de problemas: Guiar a los niños a identificar el problema, pensar en posibles soluciones y elegir la mejor opción a través de actividades y propuestas lúdicas. Por ejemplo, podemos apelar a juegos cooperativos y actividades grupales que requieran colaboración y promuevan la toma de decisiones y la negociación. Esto no solo es divertido para los chicos, sino que también enseña habilidades sociales que promueven el trabajo en equipo.

Tengamos presente que nuestro acompañamiento y contención resultarán esenciales a la hora de enseñarles dichas herramientas, siendo estás un gran posibilidad para crear un ambiente más armonioso y ayudar a los niños a desarrollar las habilidades sociales que los acompañarán a lo largo de toda su vida.