Son más los buenos que los malos, al menos podré dudar

¿Cuántas veces repetimos aparentemente convencidos y casi sin pensarlo que en el mundo son más las personas buenas que las malas?, si es así, al menos déjenme dudarlo, porque la verdad no es lo que percibo o al menos íno se nota!

Guerras constantes entre naciones, guerrillas en diferentes partes del mundo, crímenes atroces a diario incluso entre miembros de la familia, tráfico y consumo de drogas, violaciones dentro y fuera del ámbito familiar, corrupción en altos y bajos niveles, pobreza extrema, estafas de todo tipo y valor, desnutrición y trabajo infantil, anticoncepción digitada, abortos, analfabetismo suscitado, solo por nombrar algunos males.

Dejo aparte otras barbaries de aparente menor repercusión que pueden pasar desapercibidas, pero que en definitiva son la base que teje las mencionadas.

Obligado nace la pregunta. ¿Esto fue siempre así? ¿O el horror de los sucesos llegó recién? La historia en el mundo conocido relata de qué manera la crueldad e injusticia acompañó diferentes culturas y generaciones, como lo fue para los creyentes la muerte de Jesús y la forma en que por entonces se manejaba la justicia.

Dije Jesús como podía haber dicho Juan el bautista, Esteban, Pablo, Pedro y la larga lista de mártires de la Iglesia Católica. Sin contar aquellos que convertidos en espectáculos morían entre las garras y mandíbulas de leones.

Cuando no las permanentes invasiones entre pueblos que arrasaban con vidas y enseres de los vencidos. Todo continuó con la guerra medieval entre los siglos V y XV, para luego la historia mostrar hechos de destrucción y muerte ferozmente coronados con la primera y segunda guerra mundial que dejo un saldo aproximado de 70 millones de personas entre civiles y soldados.

No está ausente el horrendo crimen del aborto cuya cifra se calcula muy superior a la que dejaron la suma de las dos guerras mundiales. Continuar con este relato no es mi intención, sí poner en evidencia de que manera intrínsecamente el hombre cargó y buscó su destrucción embargado en quimeras ambiciosas de odio, muerte y sin razón.

Al mediodía o final del mismo ver los noticieros es comprarse una buena dosis de amargos momentos corporizados en el hecho y lo falaz de la versión. íNunca una duda!

La intención es evidente, agrandar los acontecimientos volviéndolos sensacionalistas y morbosos sumando pesimismo en él lector. Como muestra basta una prueba que no resiste otro análisis, las idas y venidas con la pandemia haciendo opinar a médicos que "como todos", aun no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo aun cuando se estudiaba el hecho en el mundo entero. Eso también es violencia.

Pero volvamos al tema, dijimos "existe una base" que tejida sustenta desafortunadas acciones, sin dudarlo pongo en primer lugar "el concepto del valor por la vida", en simultáneo "respeto", cima y construcción de todo acontecer hacia uno mismo y obviamente hacia los demás. Le siguen hermanada la "intolerancia e impaciencia", la "imprudencia e imprevisibilidad" siempre presentes. Solo nombré algunos de los males o grandes parásitos sociales.

Debo agregar la "crispación" existente en la calle como lo evidencian los conflictos de tránsito que no infrecuentemente finalizan trágicamente. Y finalmente lo más grave, el permanente crecimiento de la violencia contra la mujer, el "femicidio" en el seno familiar, algo absolutamente intolerable y repudiable.

Creo que son suficientes argumentos como para replantear y sincerar el viejo concepto de que "son más las personas buenas que malas" o al menos "despertar en los buenos su compromiso y participación" en sociedad tan enferma e injusta.

Aunque para no dejar nada en el tintero recordemos aquello que son más los buenos que los malos; "nada más que estos están mejor organizados". Pero no puedo finalizar sin agregar "que todos somos buenos. . . hasta que se demuestre lo contrario". Similar al caso de inocencia. . . Decía Gandhi: "La violencia es el miedo a los ideales de los demás".

Martin Luther King dejó una frase de sabio contenido para todas las generaciones: "No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos,de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos". Inapelable.

Casi todos dormimos tranquilos, esto quiere decir que hemos sabido anestesiar muy bien nuestras conciencias.