Grave siniestro vial en Ruta 9

Cerca de las 15.00 de este martes, efectivos de la Seccional 31 (UR-1) acudieron a un siniestro vial registrado en el tramo que conecta la Ruta Nacional 9 con la Avenida General Savio. El hecho fue protagonizado por un automóvil Peugeot sedán y una motocicleta Gilera Smash de 110 cc.

Según los informes preliminares, ambos rodados circulaban en sentido sur-norte cuando se produjo un roce entre ellos. La maniobra provocó que la conductora del motovehículo perdiera el control y cayera sobre la cinta asfáltica, sufriendo un fuerte impacto en la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones, personal del SAME trasladó a la mujer de urgencia al hospital de cabecera. El parte médico inicial indica un diagnóstico de TEC grave con pérdida de conocimiento.

En el lugar del hecho, el conductor del automóvil quedó a disposición de la fuerza policial a la espera de las directivas de la fiscalía de turno, mientras se realizaban las pericias accidentológicas para determinar la mecánica del impacto.