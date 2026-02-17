“Creo que la Corte va a declarar inconstitucional a la reforma laboral”

En una entrevista con El Tribuno de Jujuy, el constitucionalista Daniel Sabsay consideró ayer que está “convencido” de que “se va a judicializar” la reforma laboral una vez que sea promulgada, “sobre todo el artículo vinculado con la licencia por enfermedad”. Además, también cuestionó el banco de horas porque “la parte patronal, que es la parte más fuerte, no puede utilizar la carga de trabajo como se le da la gana”. Consultado sobre si la ley regirá solo para los nuevos trabajadores o también para los que ya están empleados, señaló que “no debería alcanzar a los trabajadores que ya están trabajando en una empresa, ya que poseen derechos adquiridos”. “Es impresionante lo regresivo que es todo esto, yo no pensé que íbamos a ver algo así”, concluyó el experto.

Una vez que se apruebe en la Cámara de Diputados, ¿considera que se va a judicializar la ley de reforma laboral?

Sí, estoy convencido que se va a judicializar, sobre todo por el artículo que ahora saltó vinculado con la licencia por enfermedad, que me parece un disparate importante.

Respecto al artículo 44 de las licencias médicas, el Gobierno introduciría cambios en los que dejaría afuera de los descuentos salariales solamente a las enfermedades severas degenerativas y que sean fehacientemente comprobables. ¿Cree que eso alcanza para evitar la judicialización?

No, no. Para mí no alcanza, es lo mismo. El sentido es lo mismo. Es decir, no se respeta una situación clara a una persona enferma, que igual se la hace trabajar y que puede ser motivo de despido si no va enferma.

¿Quién va a determinar si la enfermedad o lesión fue provocada voluntaria o involuntariamente?

Se supone que eso es objeto de exámenes médicos que pueden demostrarlo. Ahora, sea demostrada que fue involuntaria como una gripe o que sea provocada por él mismo como una lesión haciendo deporte, de todas maneras, no se puede forzar a que una persona a que trabaje en esas condiciones y que sea causal de despido.

¿Y usted cree que eso, por ejemplo, podría generar que a lo mejor los trabajadores eviten ir al médico por temor a tener licencia y cobrar menos?

No sabría decirle, realmente. Eso es un supuesto.

En relación al banco de horas, en donde un empresario puede decirle al trabajador que necesita que un día haga cuatro horas más. Si el trabajador tiene dos empleos, podría perder el otro trabajo. ¿Ese también podría ser un punto cuestionable en la justicia?

Absolutamente, porque el trabajo no es mercancía. No puede la parte patronal, que es la parte más fuerte, utilizar la carga de trabajo y demás como se le da la gana, ni tampoco superar lo que es la jornada laboral, que no puede ser más de ocho horas, porque se le ocurre. No tengo dudas que ese artículo también terminará en los Tribunales.

Además de las licencias por enfermedad y el banco de horas, ¿cuáles son otros puntos que cree que se van a judicializar?

No lo he mirado con tanto detenimiento como para decirle si hay otros puntos más. Pero lo más grave me parece esto de las licencias y lo del banco de horas porque todos estos puntos están violando lo que son los principios de progresividad y de no regresividad que establece la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, entre otras convenciones internacionales. Estas convenciones determinan que cuando en la protección de un derecho se ha alcanzado un cierto piso, ese piso ya no puede ser perforado para abajo. Se lo puede elevar más, pero lo que no se puede es regresar. De ahí viene la no regresividad. Y acá prácticamente todo el espíritu de esta reforma adolece de ese problema.

Otro tema que genera confusión es si la norma regirá solo para los nuevos trabajadores o también para que los que ya se encuentran empleados antes de su sanción…

Lo que yo digo es que es una violación en materia de derechos sociales del principio de no retroactividad. O sea que no debería alcanzar a los trabajadores que ya están trabajando en una empresa. Los que ya están trabajando en una compañía poseen derechos adquiridos. Es impresionante lo regresivo que es todo esto, yo no pensé que íbamos a ver algo así. Este es un tema que ya hace años que no se discutía, como que ya algo obvio. Sin embargo, lamentablemente nunca es así.

¿Qué aspectos destacaría de la reforma laboral que tuvo media sanción en el Senado?

A mí lo que me parece bien de la reforma es que trata de terminar con la industria del juicio, que realmente es una aberración. Eso lo apoyo, pero es solo una parte. En todo lo demás sí que rige el principio in dubio pro operario, que obliga a los jueces a elegir, ante una duda genuina sobre el alcance de una norma, la interpretación más favorable al trabajador. En caso de duda, en una interpretación juega a favor del obrero. En la reforma laboral que se aprobó en el Senado es exactamente lo contrario.

En resumen, usted cree que va a haber muchos jueces que van a declarar a la reforma inconstitucional…

No tengo duda, y pienso que también la Corte Suprema de Justicia. Porque además hay jurisprudencia en esta materia de la Corte Interamericana que ha fallado en contra de este tipo de reformas. Yo no sé quién los ha asesorado, la verdad. Detrás de esto está la mano de (Federico) Sturzenegger, que es una persona que quiere terminar con todo.