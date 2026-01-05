Suiza congela todos los activos de Nicolás Maduro en el país

El gobierno de Suiza decretó este lunes el congelamiento inmediato de todos los activos que posea en el país el ex presidente venezolano Nicolás Maduro, así como los de personas asociadas a él. La medida, calificada como "preventiva" por las autoridades helvéticas, tiene como objetivo principal "impedir la transferencia o el traslado" de estos fondos al extranjero, en el contexto de inestabilidad generado tras la captura y extradición de Madero a Estados Unidos.

La decisión fue adoptada por el Consejo Federal (gobierno) suizo en base a la Ley sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). En un comunicado oficial, el ejecutivo subrayó que la acción es cautelar y se fundamenta en el "hecho objetivo del cambio de poder" en Venezuela, lo que habilita al país a iniciar procesos legales sobre bienes obtenidos de manera irregular.

"Si se comprueba en procedimientos legales que los activos congelados son de origen ilícito, Suiza se compromete a garantizar que sean utilizados en beneficio del pueblo venezolano", señaló el Consejo Federal. La normativa no se aplica a los miembros del actual gobierno venezolano, que quedan expresamente excluidos.

Ampliación de sanciones y vigencia

Esta congelación se suma al régimen de sanciones contra Venezuela vigente desde 2018, pero amplía su alcance al apuntar específicamente a personas no incluidas anteriormente en las listas suizas. La medida tendrá una vigencia inicial de cuatro años y estará sujeta a revisión según la evolución política y judicial en Venezuela.

Las autoridades enfatizaron que la caída de Maduro y las circunstancias específicas de su detención "no son un elemento determinante" para aplicar la ley. El factor clave es la situación de cambio de poder, que crea el riesgo de fuga de activos. La medida también facilitaría la cooperación judicial internacional si Venezuela solicitara asistencia para investigar la procedencia de los fondos.

Compromiso con el derecho internacional

El gobierno suizo reiteró en su comunicado su compromiso con "la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial de Venezuela". Recordó que ha ofrecido reiteradamente sus "buenos oficios" para contribuir a una solución pacífica de la crisis.

La situación en Venezuela, señaló el Consejo Federal, sigue siendo "inestable", por lo que Suiza mantendrá una estrecha vigilancia sobre los acontecimientos en los próximos días y semanas, mientras la congelación de activos busca crear un cerco financiero preventivo alrededor del expresidente detenido.