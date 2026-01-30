Murió Catherine O’Hara, la inolvidable mamá de Kevin en 'Mi Pobre Angelito'

La legendaria actriz Catherine O’Hara, recordada por papeles como la madre de Kevin en el clásico navideño 'Home Alone ('Mi Pobre Angelito') o Delia en 'Beetlejuice', murió a los 71 años de edad este 30 de enero de 2026.

También fue parte de la popular serie The Last of Us, interpretando a Gail, mientras que en 'Schitt's' Creek hizo el papel de Moira Rose.

Dos fuentes con conocimiento directo confirmaron el deceso, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Catherine O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá. Fue actriz, comediante y guionista . Inició su carrera en la serie de comedia 'Second City' a finales de la década de 1970.

En 1988, fue parte del elenco de Beetlejuice, dirigida por Tim Burton y en 1990 interpretó un papel que la volvería inolvidable: Kate McCallister, la adorable madre de Kevin (interpretado por Macaulay Culkin) en 'Home Alone', conocida en español como 'Mi Pobre Angelito'.