3 de Enero,  Jujuy, Argentina
Internacional

Los videos más impactantes del ataque y las explosiones en la madrugada en Venezuela

Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Las imágenes que empiezan a trascender son impactantes.

Sabado, 03 de enero de 2026 09:45

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la captura de Nicolás Maduro, quien fue retirado de Venezuela tras una operación militar ejecutada en Caracas. La acción incluyó un ataque aéreo con explosiones y el sobrevuelo de aviones en distintos puntos de la capital venezolana.

El accionar de las fuerzas armadas de los Estados Unidos fue alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.

De forma inmediata, los usuarios grabaron distintos videos de las explosiones. A su vez, informaron los ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, al mismo tiempo que los ciudadanos de la capital afirmaron escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

 

