El PJ condenó los bombardeos de EE.UU. a Venezuela

El Partido Justicialista (PJ) manifestó su repudio a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y manifestó que “América Latina es un territorio de paz”.

“Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas”, expresa el mensaje publicado en la red social X.

En este sentido, el PJ pidió que se respeten los principios de no intervención, al tiempo que reiteró su rechazo al uso de la fuerza y exigió una solución pacífica para los conflictos.

"América Latina es territorio de paz y soberanía", concluyó.