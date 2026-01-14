30°
Policiales

Tuvo una cita con un hombre, le advirtió a su hija que no era “el de la foto” y la encontraron maniatada

Tania también le había escrito a su hermana durante el encuentro. Estuvo dos días desaparecida, hasta que fue encontrada en un descampado de Córdoba.

Miércoles, 14 de enero de 2026 11:45

Mientras la Justicia intenta dar con el sospechoso que maniató y abandonó a una mujer en un descampado de Córdoba, se conocieron los mensajes que la víctima le envió a su hija minutos antes de desaparecer.

Tania, de 35 años, había conocido a un hombre a través de una aplicación de citas de Facebook. Pactó encontrarse con él el domingo en el Parque de las Naciones. Se subió a un Uber desde su casa en barrio Argüello Norte y finalmente se dirigió al Parque Sarmiento.

Sin embargo, cuando finalmente lo vio por primera vez descubrió que no era la misma persona de las fotos y comenzó a sentirse incómoda.

En ese contexto, le envió mensajes a su hija, una adolescente 17 años, contándole lo que estaba sucediendo. “Ya llegué, no es el mismo de la foto el chico”, le dijo. La chica le pidió que tuviera cuidado y que, si algo no le cerraba, volviera a casa.

“Tiene cara de (Marcelo) Sajen”, agregó en un momento, haciendo referencia a un conocido violador serial de Córdoba. “Hija, se está poniendo denso. Yo si veo algo raro te aviso“, sumó.

Al rato le volvió a escribir: “Cayó un amigo de él que tampoco sé quién es. Después me van a llevar a mi casa, pero no sé quiénes son”, le comentó.

En otra conversación, aseguró que el hombre le dio agua con mal gusto: “Dijo que daba asco”, explicó Brisa, hermana de la víctima, en diálogo con TN.

Durante esos minutos, Brisa también mantuvo contacto con ella y aseguró que notó un cambio inquietante en la forma de escribir. “Para mí ya no era ella la que contestaba. Los mensajes eran cortantes, no eran sus formas”, afirmó.

“Respondía: ‘estoy bien’, ‘no se preocupen’. Yo le preguntaba con quién estaba, cómo se volvía. A las 22 fue la última conversación. El celular se apagó y no supimos más nada. Nos dijo que después ellos dos la traían a mi casa y nunca más llegó”, precisó.

Tania fue encontrada cerca de las 17.30 de este martes por un vecino, en un descampado ubicado junto a la estación de bomberos de la ciudad de La Cumbre.

Según confiaron a TN altas fuentes de la investigación, la mujer “se encontraba en buen estado general”. Además, precisaron que “está siendo atendida médicamente y contenida emocionalmente”.

Su familia realizó la denuncia al día siguiente de la desaparición y la investigación quedó en manos de la fiscalía Distrito 4 Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez.

