Ingresaron a la casa y robaron

Un vecino de la ciudad de Libertador General San Martín denunció que sospechosos ingresaron a su casa y le robaron la suma de 10 mil dólares. Horas antes, le habían sustraído la llave del inmueble que estaba en el automóvil estacionado.

El ilícito sucedió días pasados por la mañana, cuando la víctima se retiró de la vivienda de su pareja en el barrio Virgen de la Merced, de la mencionada localidad.

En ese contexto, alrededor de las 7 el hombre se dirigió a abordar su auto marca Toyota Corolla. Pero al ingresar al rodado notó que le habían sustraído una coquera de cuero, un pantalón deportivo y las llaves de su inmueble.

Tras esto, el damnificado manejó hasta su casa ubicada en el barrio 22 de Mayo, aunque se llevaría una sorpresa mayor.

Fue entonces que luego de descender del vehículo, alrededor de las 9, observó que la puerta de ingreso a la vivienda estaba asegurada y no había signos de violencia.

Sin embargo, una vez en el interior del inmueble el damnificado constató que en la habitación no estaba la suma de 10 mil dólares que tenía guardada.

Finalmente, ante esta situación el hombre se dirigió a la Seccional 39° para realizar la denuncia, aportando horas antes de llegar a su casa le habían robado las llaves de la casa que estaban dentro del habitáculo del auto.