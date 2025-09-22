“Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”

El gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición de “hacer lo necesario para apoyar a Argentina” ante el complejo escenario económico, en el marco de una posible asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria. El mensaje fue emitido por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situación local y la evaluación de mecanismos concretos para brindar respaldo financiero.

Bessent, funcionario de la administración de Donald Trump, señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos “está preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato” para acompañar al Gobierno de Javier Milei. Al respecto, destacó que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, en alusión a medidas como líneas de swap, compras directas de moneda y adquisiciones de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria de ese país.

Mediante sus mensajes, Bessent subrayó el carácter “sistémicamente importante” de Argentina como aliado norteamericano en América Latina y la confianza en las reformas económicas impulsadas por el actual gobierno. “Oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”, afirmó el secretario, quien ratificó la posición de respaldo de Washington a las iniciativas de ajuste fiscal y fomento del crecimiento económico que lleva adelante Milei.

El Departamento del Tesoro además anticipó la realización de un encuentro entre el propio Bessent, el presidente de Estados Unidos y Javier Milei. La cita, prevista para mañana martes en Nueva York, será clave para definir los próximos pasos en materia de cooperación financiera y comercial entre los dos países.

“Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York”, respondió el presidente Javier Milei a los dichos de Bessent.

“Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”, respondió por su parte el ministro de Economía, Luis Caputo.

El anuncio de Bessent disparó a los bonos soberanos argentinos hasta subas del 11%.

En los días previos a las declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el panorama financiero argentino estuvo marcado por una fuerte presión cambiaria y una acelerada caída de reservas. El Banco Central vendió en apenas tres jornadas casi todos los dólares que había acumulado durante el año, superando los USD 1.100 millones, solo en la última rueda se desprendieron USD 678 millones. Esta dinámica llevó a que las reservas quedaran en un nivel mínimo y a que los operadores del mercado consideraran insostenible el esquema vigente.

El riesgo país se acercó a los 1.500 puntos básicos y los bonos soberanos cotizaron con tasas de retorno superiores al 25% anual, reflejando el intenso malestar de los inversores. A la vez, se retiraron más de $500.000 millones de fondos de inversión de renta fija durante septiembre, un síntoma de desconfianza y búsqueda de cobertura en dólares. Las consultoras económicas advirtieron que el Banco Central afrontó dificultades crecientes para sostener la banda cambiaria y que, de no conseguir apoyo financiero externo, la dinámica de ventas podía comprometer todavía más la estabilidad.

Los analistas proyectaron que, sin desembolsos adicionales, resultaría complejo atender los pagos por casi USD 10.000 millones en vencimientos de deuda previstos para enero y julio próximos. En ese contexto, el mercado ubicó sus expectativas en la eventual llegada de fondos frescos desde el Tesoro estadounidense como condición para evitar una mayor devaluación o una posible reestructuración. La reunión bilateral en Nueva York fue considerada clave para el futuro inmediato del esquema económico.