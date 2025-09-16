Dejó estacionado el auto y le robaron $1,3 millones

Una mujer denunció que le robaron 1,3 millones de pesos, un teléfono celular y documentación personal que estaban dentro de su automóvil estacionado en una calle del Sector B 3 del barrio Alto Comedero, en la capital jujeña.

El ilícito fue advertido días pasados por la tarde, en momentos que la denunciante arribó a bordo de su vehículo a su vivienda proveniente de las 150 Hectáreas y lo estacionó sobre la calle Yuto, del mencionado sector barrial capitalino.

En ese contexto, alrededor de las 16, la mujer le pidió a su nieto que vaya al rodado y traiga su teléfono celular, que se lo había olvidado.

Fue entonces, que el joven se dirigió al auto y no encontró el dispositivo, lo cual se lo comunicó a su abuela. Ante estas palabras, el esposo de la denunciante de inmediato fue a revisar el rodado y se llevó una desagradable sorpresa.

De esta manera, el hombre constató que el vehículo se encontraba sin los seguros colocados y que, efectivamente, el teléfono celular no estaba. Además, siguió observando el interior del habitáculo y notó que tampoco se hallaban una cartera de tela que en el interior tenía 1,2 millones de pesos, una cartuchera con 170 mil pesos y una pequeña bolsa de tela con tarjetas de crédito, documentos personales y otras pertenencias.

Por esa razón luego de constatar el ilícito, la víctima se acercó hasta la Seccional 46°, ubicada en Alto Comedero, y realizó la correspondiente denuncia aportando los elementos que fueron sustraídos por los sospechosos.