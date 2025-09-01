Secundario 67 de San Vicente

El colegio Secundario Nº 67 de San Vicente de la ciudad de Monterrico elegio a Marianela Constancio como su flamante representante.

La acompañan Morena Ramos y Nelly Tarifa como primera y segunda princesa.

Mientras que Zahira Rueda es Miss simpatía.

Lautaro Ríos es el Chico 10 de esta institución.

Cabe resalta, que esta institución es la primera vez que elige a su representante.