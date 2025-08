La respuesta de Brenda Asnicar al enterarse que Juli Poggio interpretará a "Antonella" en Patito Feo

El anuncio del regreso de la obra teatral de Patito Feo despertó la nostalgia de toda una generación. A pesar de que la idea ilusionó a los fans, las protagonistas originales, Laura Esquivel y Brenda Asnicar , decidieron no sumarse al proyecto. Por esta razón, el show tendrá dos nuevas figuras: Albana Fuentes como Patito y Julieta Poggio interpretando a la icónica Antonella.

El anuncio del regreso de la obra teatral de Patito Feo despertó la nostalgia de toda una generación. A pesar de que la idea ilusionó a los fans, las protagonistas originales, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, decidieron no sumarse al proyecto. Por esta razón, el show tendrá dos nuevas figuras: Albana Fuentes como Patito y Julieta Poggio interpretando a la icónica Antonella.

Con la emoción de todos ante la vuelta de un clásico adolescente, Brenda Asnicar habló sobre su decisión de no volver al proyecto que la llevó a la fama y opinó sobre la influencer que se pondrá en la piel del personaje al que ella dio vida.

En “Había que decirlo”, streaming de El Trece en el cual participa, dijo: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, dijo. Y agregó: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo”.

La actriz dejó sus diferencias atrás y le deseó lo mejor a la futura obra: “Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”.

Finalmente, cerró con una polémica frase: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”.