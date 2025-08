Las chicas de Luján y otro festejo

El proceso sigue dando sus frutos y así lo confirmó la categoría mayores del básquet femenino del Club Deportivo Luján que se consagró campeón del Torneo Preparación Femenino Federado, que organiza la Federación de Básquet de Jujuy, tras vencer en la final a Gorriti por 70 a 64 puntos. Lógicamente fue un gran trabajo de las jugadoras y el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Ontiveros que volvieron a festejar frente a su clásico rival.

Ontiveros, DT de las "granates", habló con diario El Tribuno de Jujuy y contó que "jugamos la final del Torneo Preparación de la Federación de Básquet contra Gorriti, ganamos y somos campeones. Fue un partido intenso que se definió en los últimos minutos y nos tocó ganar a nosotros, gracias al gran trabajo de las chicas. Yo me reintegré al equipo el lunes pasado, porque estuve en el Torneo Argentino de Maxibásquet en Buenos Aires y antes había participado en Ticino en Suiza del Mundial de Maxibásquet. Así que hace un mes y medio no estaba con las chicas y por suerte se postergó la final y pude llegar y estar con ellas".

En alusión al título en sí analizó que "estamos repitiendo festejo porque el año pasado en diciembre ganamos el Clausura y fueron dos títulos seguidos, esperemos seguir por esta senda. Fue un buen partido, ahora contamos con un plantel más extenso, son todas chicas de buen nivel y en la que se puede ir alternando durante el partido y no se resiente en el juego. Las chicas de Gorriti son buenas, es un plantel joven con proyección y estuvimos ahí doble a doble, hasta el tercer cuarto logramos sacar una ventaja de 10 y enseguida la redujeron y en el último cuarto, cuando iba todo parejo, logramos sacar 6 puntos de ventaja pero ahí se pusieron a 2 y después hicimos un doble y ya no pudieron convertir, tras una presión en una pelota larga".

Una de las claves según el profe es que "las chicas siempre están unidas, todavía tienen ese apetito de ganar títulos y hace rato que Luján se viene destacando en los torneos de primera división y tratando de mantener ese espíritu para que no decaiga y tampoco se conformen. El estímulo que yo recibo de ellas, es algo reciproco y a mi edad me trasmiten buena energía y buena onda, entonces uno va a los entrenamientos con muchas ganas, las prepara y ellas se brindan por completo en cada día de práctica, siempre buscando las alternativas de los horarios que por suerte hoy me dan los tiempos". A sus 70 años confesó que "en este tramo de vida me doy por satisfecho con todo lo logrado en el básquet, tuve la posibilidad de conocer casi todo el país, ahora algunas partes del mundo. Antes trabaja más y ahora fui dejando de lado compromisos para darle prioridad y concentrarme sólo en Luján. Comencé a los 22 años a dirigir, tuve 25 años en Gorriti y después este tiempo en Luján, e hice mi inicio como jugador en Estudiantes Del Salvador y luego me fui a estudiar al Instituto Nacional de Educación Física en Mendoza", finalizó.