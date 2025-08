Las víctimas no están solas

La problemática de la violencia de género y en entornos virtuales fue analizada desde todas sus aristas por Érica Montenegro y Daniela Sola, profesionales del Poder Judicial que estuvieron en "El pulso de la semana", el programa de Carlos Alfonso Ferraro que se transmite por el streaming de El Tribuno de Jujuy y en simultáneo con la emisora de este matutino Jujuy FM 101.7.

Montenegro y Sola pertenecen al equipo interdisciplinario de la Oficina de la Mujer que dirige la jueza de la Suprema Corte de Justicia jujeña Laura Lamas González, quien además es la referente ante la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la entrevista, mencionaron que la labor que despliegan, articuladamente con la Corte, se concentra en tres ejes. Uno de ellos tiene que ver "con llevar registros del mapa de género del Poder Judicial"; otro se vincula con la Ley Micaela; y el tercero, con el reporte de femicidios en la provincia. También dictan capacitaciones intrainstitucionales e interinstitucionales.

El mayor interés está puesto en el acceso a la justicia de las mujeres y víctimas de violencia. Ejecutan el proyecto "Trabajando juntos" bajo la dirección de Laura Lamas González y de esta manera tienden puentes con la comunidad y otros organismos del Estado. Durante las intervenciones siempre hay una psicóloga, una trabajadora social y una abogada de manera tal de asegurar un abordaje integral.

Montenegro y Sola expresaron que la repuesta de la gente siempre es altamente positiva, mostrando mucho interés en las temáticas. Incluso cuando termina el dictado de los talleres las mujeres -en general- se acercan a pedir información porque tienen dificultad para identificar si son víctimas o no de violencia de género.

Frente a todos los casos, los profesionales de la oficina se aseguran de brindar "una escucha activa" e informar que el acceso a la justicia es un derecho. Lo primero que se aconseja es denunciar y asistir a la sede policial -si es posible- acompañada para sentirse más contenidas. La denuncia es derivada al Juzgado de Violencia de Género y el juez es quien debe librar las medidas protectorias, señaló Montenegro. Advirtió que se suele pensar que las mujeres se niegan a cambiar, que incluso quieren seguir en esa situación y las juzgamos. "Lo que no hay que hacer es juzgar a las personas que están atravesando una situación de violencia porque están viviendo momentos muy difíciles" de sobrellevar, sostuvo. Muchas tienen miedo y vergüenza de exponer lo que les pasa.

"Atrás de la violencia física hay un montón de otras violencias porque nunca viene sola, siempre viene acompañada de otros tipos de violencia. Hablamos de violencia psicológica, violencia emocional, violencia social, económica, sexual, simbólica, que muchas veces puede estar en una sola mujer, entonces es muy difícil poder llegar a hacer una denuncia", apuntó Sola.

Ambas profesionales destacaron que es central ayudar a la víctima para que pueda sostener la denuncia en el tiempo y no arrepentirse porque las consecuencias podrían ser devastadoras. Puntualizaron que el agresor manipula a la víctima para que sienta culpa. Entonces suelen decir "fue mi culpa porque no tuve la comida preparada o fue mi culpa porque yo lo miré mal o porque no hice lo que él quiso".

Además el sentimiento de culpa y la vergüenza pueden ir acompañados de sintomatología física traducida en ataques de pánico, depresión, ansiedad y en casos extremos suicidio.

También suele suceder que a mitad del proceso las víctimas digan que quieren levantar la denuncia porque el agresor les prometió que iba cambiar. Ante esta decisión los equipos realizan un seguimiento y se continúa con las medidas de protección porque ahí es donde puede correr más riesgo, aseguraron las especialistas.

Las entrevistadas indicaron que otro tema es el aislamiento que provoca el agresor, impidiendo a la víctima que se vincule con su familia, amigas y entorno más cercanos. "Eso también va haciendo que vaya quedando sola sin apoyos a la vuelta que la puedan contener".

Como la violencia es multicausal, Sola consideró que debe estudiarse caso por caso "porque es importante poder llegar a la raíz, conocer cuáles fueron las historias familiares, vinculares, sociales que atravesaron a cada uno de estos individuos por aparte y en dónde se encuentran y en dónde se desencuentran".

A una consulta, respondió que si "se puede cambiar un hombre violento, pero necesita una terapia que sea sostenida en el tiempo, acompañada por un equipo interdisciplinario y que sea el profesional adecuado quien otorgue el alta terapéutico y diga si está en condiciones de poder tener un vínculo sano".

En ese sentido, destacó la labor que desarrolla un equipo del Consejo de la Mujer que "está trabajando muy bien con varones" ayudándolos a identificar conductas que están tan arraigadas que no pueden distinguir que configuran violencia de género.

Montenegro y Sola reiteraron que en nuestra provincia hay numerosos espacios con diferentes equipos interdisciplinarios que trabajan en prevención y brindan asistencia.

También dejaron un mensaje esperanzador para las víctimas de violencia de género en el sentido de que si se puede salir de ese estado de vulnerabilidad extremo. Y es posible "con el acompañamiento específico, con un equipo interdisciplinario, con la ayuda de la familia". La buena noticia es que también se pueden fortalecer los vínculos y generar nuevas parejas.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO | BAJO LA DIRECCIÓN DE LA JUEZA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA JUJEÑA LAURA LAMAS GONZÁLEZ.

Violencia digital

La Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Jujuy no solo se ocupa de violencia de género, sino también la que afecta -sobre todo- a adolescentes en entornos digitales.

En coordinación con el Ministerio de Educación, los profesionales de la oficina brindan talleres sobre violencia digital tanto a directivos como a docentes y estudiantes de nivel medio, haciendo hincapié en los riesgos que se corren en estos entornos. En junio pasado la capacitación alcanzó a más de mil trescientos alumnos de cuarto y quinto año de diferentes escuelas secundarias capitalinas. La idea es llegar también a establecimientos del interior de la provincia.

Al analizar la problemática del bullyng Érica Montenegro y Daniela Sola dijeron que el acoso siempre existió y que ahora se visibiliza más por el auge de la tecnología. Los adolescentes están mucho tiempo activos en las redes publicando lo que hacen, por lo que se hallan más expuestos. Entonces en los talleres transmiten a los chicos qué es lo que deben tener en cuenta a la hora de subir una foto o de aceptar una solicitud. En definitiva, la cuestión pasa por conocer esos peligros y al mismo tiempo aprovechar los beneficios de la tecnología para el esparcimiento, estudio, comunicación.

Las profesionales

Érica Montenegro es licenciada en Trabajo Social. Lleva más de 25 años desempeñándose en el Poder Judicial y más de 10 trabajando en materia de violencia de género. Desde 2020 coordina las actividades de la Oficina de la Mujer. Es docente universitaria, investigadora y cuenta con publicaciones académicas vinculadas al abordaje de la violencia de género.

Daniela Sola es licenciada en Psicología con una diplomatura en terapia sistémica en el abordaje interdisciplinario en adicciones. Trabaja en el Poder Judicial desde 2017 en el Juzgado penal juvenil contando con experiencia en la recepción de declaración y peritación de víctimas de violencias. Al igual que Montenegro pertenece al equipo interdisciplinario de la Oficina de la Mujer.