Gimnasia vapuleó a Colón y recuperó el primer puesto

Anoche en el estadio "23 de Agosto" se vivió uno de esos triunfos que quedan para siempre en el recuerdo.

Gimnasia, con autoridad y con demasiada eficacia, goleó a Colón por 4 a 0 en el marco de la fecha 25 de la Primera Nacional.

El triunfo permitió al "lobo" volver a la cima de la zona B, con mejor diferencia de gol (+16) que su escolta, Gimnasia de Mendoza, teniendo en cuenta que ambos combinados tienen la misma cantidad de puntos (46).

El duelo jugado en barrio Luján fue dirigido por Ariel Penel.

El partido luego de un primer cuarto de hora sin demasiada profundidad por parte de los 22 protagonistas, se empezó a definir a los 26 minutos cuando Cristian Menéndez puso el 1 a 0 para Gimnasia en la continuidad de una jugada dentro del área santafesina en la que en primera instancia

Después de la media hora de juego, el "lobo" se volvió a hacer presente en el marcador gracias a un doblete de Gustavo Fernández sobre los 34 y 36.

Luego del descanso, el complemento prácticamente estuvo de más, con un Gimnasia muy dominador.

La gran goleada 4 a 0 la coronó Casa con un golazo a los 43.

Párrafo aparte para los silbidos y abucheos a Luis "Pulga" Rodríguez, de Colón, por parte de los cuatro costados del "23".

MATÍAS MÓDOLO | TÉCNICO DE GIMNASIA Y ESGRIMA.

Módolo: "Se vio la mejor versión del equipo"

Después de la victoria Matías Módolo contó que "en la semana trabajamos mucho, sobre todo la confianza, creo como lo dije ni bien termino el partido pasado, si recuperábamos la contundencia el equipo estaba muy bien, estaba sólido".

El técnico de Gimnasia destacó que "hoy, por ayer, hubo una muestra de carácter importantísimo", y agregó "había encontrado una movilidad que quizás en el último tiempo no era la mejor, hoy con la contundencia de abrir un partido temprano que hacía mucho no lo podíamos hacer se vio la mejor del equipo en lo colectivo e individual".

Por otro lado, resaltó que "son muchas las fechas que quizás veníamos remando contra la corriente con viento en contra, con no poder abrir los partidos, con fallos que nos perjudicaron, una serie de adversidades que potenciaron o provocaron una merma y creo que salimos bastante ilesos, nos prendemos de nuevo en la lucha que queremos".

Además analizó: "La racha de empates nos sirvió matemáticamente, pero nos metió en un letargo que no teníamos donde no teníamos ni la rabia de la derrota ni la satisfacción del triunfo, pero creo que necesitábamos un sacudón, lo dije ni bien terminó el partido con Temperley, lo sentía así, este equipo cuando tuvo algunas adversidades, fueron muy pocas las derrotas que tuvo, al partido siguiente mostró una versión mejorada, me parece que es una gran virtud que tiene este grupo".