Racing eliminó a Riestra y ya está en cuartos de final

Racing goleó ayer por 3-0 a Deportivo Riestra en duelo válido por octavos de final de la Copa Argentina 2025, jugado en el estadio Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús). Los goles para la "academia" los convirtieron Duván Vergara, de penal, a los 10 minutos, Miguel Barbieri en contra, a los 25', y Facundo Mura, a los 32'. Por su parte, Jonatan Goitía se fue expulsado a los 19 minutos y dejó al "malevo" con diez futbolistas en cancha.

Con este resultado, los comandados por Gustavo Costas clasificaron a los cuartos de final del campeonato donde deberán enfrentar al ganador del choque entre River, que viene de eliminar a San Martín de Tucumán y Unión de Santa Fe, con fecha y horario a confirmar.

El conjunto de Avellaneda dominó el encuentro de principio a fin y consiguió una amplia ventaja de tres goles al descanso. Vergara convirtió desde los doce pasos, luego de que el arbitro Nazareno Arasa sancionó la pena máxima para el cuadro "albiceleste" tras una infracción de Miño dentro del área.

Más adelante, el partido se quebró por la temprana expulsión de Goitía por ir a disputar el balón frente a Rojas de manera desmedida y terminar impactando la pierna del rival con demasiada fuerza. A partir de allí, Racing controló la pelota, el ritmo de juego y a los pocos minutos consiguió ampliar el marcador con un gol en contra de Barbieri. El defensor central se encontró con la pelota dentro del área y no pudo reaccionar a tiempo para despejarla.

A los 32', Mura capturó un rebote y sacó un zurdazo potente, de volea, que ingresó por el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Arce que, a pesar de su intento por desviar el balón, nada pudo hacer.

En el complemento, conforme en el resultado y tranquilo por la superioridad numérica, Racing se dedicó a controlar la pelota, sin demasiadas intenciones por atacar el área del "malevo" y convertir el cuarto tanto del partido. Además, Costas aprovechó para darle descanso a varios jugadores con la mirada puesta en el duelo del sábado ante Boca, por la 4º jornada de la Zona A del Clausura 2025, y el choque de ida ante Peñarol de Uruguay el martes 15 por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por su parte, los comandados por Gustavo Benítez deberán visitar a Defensa y Justicia en el estadio "Norberto 'Tito' Tomaghello", el lunes 11 desde las 19.

Gustavo Costas utilizó la goleada a Riestra para analizar el presente de su Racing, lo que dejó la salida de Salas a River, la urgencia por "armar el grupo" y el clásico contra el equipo de Russo. "Lo de Salas dividió todo: no digo las cosas por boludez, hay que estar juntos. Eso es algo que nos pasó, que nos hicieron: nos dividieron a la gente y a los jugadores. Por eso, prioridad hoy es el armado de grupo. Y, pensando en eso, haberle ganado a Riestra fue clave". Un Gustavo Costas reflexivo y profundo fue más allá del 3-0 frente a Riestra y el pase a cuartos de la Copa Argentina. El técnico de Racing aprovechó la victoria para hacer un análisis del momento que atraviesa el equipo: la necesidad de reconstruir un grupo fuerte y la respuesta positiva de los refuerzos con la mirada puesta en la "heavy" seguidilla que se le viene cuando su equipo deba enfrentar a Boca y a Peñarol.

Marcelo Gallardo respaldó a Miguel Borja

La alegría de Gallardo por la contundente victoria de River por 3 a 0 frente a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina se vio sacudida por un intenso cruce que mantuvo con un periodista en la conferencia de prensa posterior al partido. A pesar del gran triunfo del "millonario", el entrenador debió salir a respaldar a Borja ante las críticas por las numerosas ocasiones que falló durante el encuentro.

El "Muñeco" fue consultado acerca de la actuación del delantero colombiano, titular ante las ausencias de Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, por un reportero que dejó entrever que lo notó "flojo" e "incómodo" dentro del sistema de juego del equipo: "No entiendo qué tiene que ver. ¿Incómodo? ¿Vos lo viste incómodo? Un delantero que tuvo cinco situaciones de gol, ¿incómodo? Si el de sus cinco situaciones hubiera concretado, no me estarías diciendo lo que estás diciendo... Es una condición de meterla o no meterla. El análisis que yo debo hacer es otro", disparó el DT. Luego, concluyó: "Yo no lo vi incómodo. Tuvo las situaciones, se movió bien, generó para el equipo, le faltó el gol nada más. Si incómodo es si hace gol o no, tu análisis es muy flaquito. A Miguel se lo detecta si es goleador o no, yo lo fui a buscar por eso, no fui a que me haga el trabajo de Álvarez, Borré o Salas".