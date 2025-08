Cámara del Tabaco de Jujuy refuerza reclamos por el FET

La Cámara del Tabaco de Jujuy recibió en los últimos días la visita de Marcelo Reynoso, titular del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (Prat) dependiente de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Es una figura clave en la administración de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET), cuyo deterioro preocupa a los productores, por lo que estos reiteraron la necesidad de mayores controles y agradecieron haber sido escuchados.

El titular de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, recordó que desde hace meses vienen realizando gestiones ante las autoridades nacionales, en reuniones previas mantenidas en Tucumán y Catamarca, con ejes en la situación crítica del FET y la necesidad urgente de que los recursos lleguen de forma más ágil y transparente a los productores.

"El objetivo principal de todas las reuniones que hicimos no es otro que el Fondo Especial del Tabaco y el deterioro que vemos que está sufriendo. No es solo una cuestión de retrasos, es una cuestión de orden fiscal. Se trata de recursos que le pertenecen a la Nación, a la producción, a los productores, y que no están siendo manejados con la conducta fiscal que deberían tener. Eso debe corregirse", afirmó.

Uno de los temas más urgentes es la aprobación de los programas operativos anuales, necesarios para autorizar la transferencia de los fondos desde Buenos Aires hacia Jujuy. Estos planes no sólo financian la plantación de tabaco, que está en plena ejecución, sino que también cubren los altos costos de la reciente cosecha, energía, mano de obra, insumos y transporte.

Pascuttini agradeció la predisposición de Reynoso durante la visita a Jujuy, y valoró la posibilidad de coordinar acciones de forma directa con el funcionario. "No solo nos escuchó, también actuó con agilidad para ir resolviendo los temas, y eso lo valoramos mucho. Creemos que este es el camino, diálogo, coordinación anticipada y trabajo conjunto", destacó.

El dirigente también destacó la importancia de que la Secretaría de Agricultura fortalezca los controles y la fiscalización sobre la recaudación del FET, que se nutre de un porcentaje del precio de cada paquete de cigarrillos vendido. "También el trabajo que debe hacer la Secretaría de Agricultura con el Arca en los controles y las vigilancia en la venta y recaudación de los recursos del FET a través de la venta de paquetes y cigarrillos con el cual está el porcentaje que no corresponde", agregó.

Uno de los principales planteos que realizó la Cámara en las reuniones recientes fue la posibilidad de utilizar parte del 20% del FET para asistir a productores endeudados, especialmente por los retrasos en el pago del 35% del precio acordado con la industria.

"Este es un tema económico-productivo", dijo y reiteró que se debe hablar cómo lo están haciendo con todos los compradores, "para que preasistan, los bancos, todo lo que podamos arrimarle la mayor cantidad de recursos al productor, para que produzca bien, buscando los rendimientos, la calidad, después buscaremos venderlo bien, que nos paguen bien".

Estimó que si el productor puede producir, y se genera un circuito económico y social muy fuerte, paga salarios, arriendo, compra insumos, cumplir con obligaciones bancarias. "Pero si no produce, queda en la banquina y arrastra consigo a su familia, sus trabajadores, a toda la comunidad que depende de esa actividad", explicó.

Por eso insistió en que es clave destinar todos los recursos posibles a fortalecer la producción. "Estamos hablando con bancos, con compradores, con todos los actores para que el productor reciba preasistencia, tenga condiciones para producir bien, y después sí poder negociar buenos precios y vender con calidad", detalló.

Destacó que la demanda internacional está firme pero el principal obstáculo son los altos costos internos. "Tenemos que lograr que los recursos que hay se destinen a lo más importante, producir" asumiendo que es clave porque sin producción, no hay nada más que hacer.

Pidió por economías regionales

Consultado por los recientes anuncios del gobierno nacional sobre la eliminación o reducción de retenciones para el campo, Pascuttini recordó que el sector tabacalero ya había logrado la eliminación de las retenciones en septiembre de 2023. Sin embargo, valoró positivamente la medida general. "Todo lo que sea reducir presión sobre el productor es bienvenido. Va a significar más aire, más superficie cultivada, más exportaciones y más ingreso de divisas para el país. Es un paso en la dirección correcta", dijo.

Además, puso el foco en los problemas estructurales que enfrentan las economías regionales, como la distancia a los puertos y la elevada presión fiscal. "Tenemos que resolver el tema de Ingresos Brutos, las tasas municipales, las boletas de luz impagables, y un IVA del 27% en algunos rubros que nos quita competitividad. Todo eso encarece al productor y limita nuestra posibilidad de crecer y exportar", dijo, asumiendo que el Estado debe acompañar.