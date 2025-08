"Cada año es como vivir siete, no hay rutina"

"A veces el tren pasa una sola vez en la vida", le dijo su mamá y fue suficiente para que la jujeña Mayra Mena se decidiera a partir como tenía planeado a una aventura incierta y en plena pandemia. Hoy está instalada en Australia, con un emprendimiento propio, después de haber vivido en Dinamarca y Alemania.

Nacida en Jujuy, estudió en el Colegio Santa Bárbara y luego se fue a Córdoba donde nació la necesidad de experimentar y vivir aventuras. "Cuando tuve dudas sobre irme a Dinamarca en plena pandemia, fue mi mamá la que me dijo 'Mayra, el tren pasa una sola vez'. Esa frase me marcó y tenía razón", contó, y partió a Dinamarca en plena pandemia, cuyo pasaje había comprado antes. Lo relató en su visita a El Matutino, al que llegó en su visita a Jujuy.

Era la primera vez que viajaba sola, todo era nuevo. "Me caí en bicicleta apenas llegué y todavía no tenía tarjeta de residencia, así que no podía acceder al sistema de salud. Fue un golpe duro, pero aprendí a tener paciencia", recordó. A pesar de ese comienzo, se adaptó y siguió.

Es nutricionista pero fue descubriendo otras pasiones: estudió cosmiatría, estética y también danza. "Cuando llegué a Europa me empecé a insertar en el mundo de los spas, al principio porque era difícil ejercer mi profesión por el idioma. Pero siempre fui hacia ese lado del bienestar y la calidad de vida", detalló.

RODEADA DE AMIGOS | JUNTO A SUS COMPAÑEROS EN TRABAJO DE CAMPO.

Esa búsqueda la llevó también a Berlín, donde vivió una etapa intensa. "Berlín fue mi segundo hogar. Es una ciudad muy internacional, como Dinamarca. No aprendí alemán, me manejé con inglés, y siempre había argentinos cerca. Eso ayuda mucho, no te sentís sola", recordó.

Australia llegó a su vida por una combinación de oportunidad y estrategia. "Alemania fue el único país que abrió sus puertas en pandemia para argentinos. Pero después supe que si no pedía la visa Work and Holiday para Australia antes de los 30, no iba a poder hacerlo. Tenía los tres años de estudios universitarios que pedían y rendí el examen de inglés. Me lancé", comentó.

Eligió para vivir Noosa Heads y allí fundó su propio emprendimiento, una marca personal que integra sus saberes y pasiones. "Trabajo en un spa holístico, también en una clínica integrativa y tengo mi propio espacio. Me dirijo tanto al público local como a la comunidad hispanohablante. Todo lo que estudié me sirve hoy para armar algo con identidad", detalló.

Destacó que vivir en el extranjero implica una constante adaptación cultural. "En todos estos años viví en más de 20 casas y tuve más de 20 trabajos. Cada año es como vivir siete, no hay rutina, siempre hay un cambio, una nueva forma de pensar, de hablar, de comer", dijo. Lejos de quejarse, lo celebró y explicó que eso es lo más desafiante, "reinventarte".

También destacó el rol de las comunidades de argentinos en el exterior y las redes sociales. Por eso recomendó llegar a un hostel, buscar grupos de argentinos en el exterior y aprender de otros. Explicó que páginas como "Yo me animo y vos" sirven para orientarse sobre tipos de visas y requisitos.

El idioma fue otro reto y contó que en Argentina aprendemos la gramática, pero no lo aplicamos. "Al llegar a Dinamarca no sabía ni cómo pedir algo en la farmacia. Con los años y la práctica, fui tomando confianza, haciendo cursos, hablando con amigos", dijo.

Ella aprendió a valorar no solo su formación académica, sino los oficios. Dijo que si uno quiere viajar es importante tener algún oficio como peluquería, plomería, masajes, que abren muchas puertas, ya que no siempre se puede trabajar de lo que se estudió.

Su motor y apoyo siempre fue su familia, y siempre tiene presente sus raíces. "Siempre trato de contar sobre Jujuy, sobre nuestra cultura. Hay gente que no conoce una humita, así que aprovecho para compartir. Es una forma de sentirme conectada", dijo.

Desde su cuenta de Instagram @myskin_wellness, comparte su emprendimiento y su experiencia para inspirar a otros. "Yo empecé viendo historias de otras personas que estaban en el exterior, y dije 'si ellos pueden, yo también'. Hoy quiero devolver algo de eso, contar que se puede, que hay que confiar en uno mismo", expresó.

DE PASEO EN PARÍS.

