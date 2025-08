"Nochecitas autorales" valorando la creación

Él idea e invita, propone y suma adeptos, que siempre son grandes talentos. Arma y proyecta, y generosamente suma siempre a su espacio a los artistas que elige por su calidad, su calidez, sus entregas.

Esta vez, el cantautor Marcos Rodríguez, vuelve a apostar a encuentros con autores. Se llama "Nochecitas Autorales", y este año el ciclo va por su segunda edición.

Es un ciclo itinerante de la música y la palabra, que exalta la creación, la inspiración y las obras de autor.

Esta tarde se realizará el segundo encuentro de este año. Será a las 19.30 en el Centro Cultural "Mirentxu" Casa Baca (Arturo Ilía 64, Barrio Los Perales). Estará acompañado por el gran Miguel Vilca, creador desde el charango. Se escucharán obras de ambos, junto a canciones y poemas de autoras y autores como Chabuca Granda, Violeta Parra, Fito Páez, Alfonsina Storni, Domingo Zerpa, Pachi Alderete, Carlos Rivero, entre otros. La cuestión de la palabra no es un tema menor, porque es el tenor que le he querido dar a este encuentro, y va estar en manos de Mauro Ruso.

Este espacio se propone "el encuentro de músicas de raíz y palabra viva, tiene un espíritu íntimo y reflexivo y busca visibilizar la creación autoral local y latinoamericana, promoviendo la escucha atenta y el diálogo entre artistas y público", explica Rodríguez.

Cabe mencionar que el primer encuentro de este año, fue el 25 de mayo en una propiedad privada.

"Este año pensé en hacer el ciclo los domingos, que es un día que la gente está más tranquila, con las orejas más abiertas sin el vértigo de la semana", comienza contando Marcos. "También para quitarle el aura difícil de los domingos a la tarde", dice, "queremos poner el foco en los autores, por eso Mauro se ocupa de hacer las reseñas".

CREADORES | MOSTRARÁN SUS OBRAS Y LAS DE OTROS AUTORES.

Hoy

Sobre cómo será la presentación de hoy, Marcos explica: "Esta tarde vamos a estructurar el encuentro con obras instrumentales de Miguel en charango con mi acompañamiento; y obras mías que van a interpretarlas Daniela Salas, Caro Escobar y Alejandra Guzmán. También vamos a hacer un par de canciones que no son de ninguno de los dos, pero nos encantan, como una de los autores jujeños como Pachi Alderete y Pichón Córdoba, algo de Fito Páez, un homenaje a Chabuca Granda con una canción que yo le hice a la cantante y la interpreta Daniela Salas".

El artista promete una "selección musical que recorre ritmos del noroeste, el altiplano, el litoral y otras geografías del alma latinoamericana. Será una noche que propone sensibilidad, pertenencia y memoria desde lo sonoro y lo poético".

Miguel Vilca, de paseo por su provincia (hace un tiempo que está radicado en Buenos Aires), accedió a la invitación para esta tarde. "Estoy muy agradecido con la invitación a este ciclo, que es muy importante en nuestra provincia, donde hay muy pocos espacios para la canción de autor y para la música nueva", manifestó, "porque estamos acostumbrados en el universo popular a interpretar autores consagrados, pero creo que siempre en Jujuy tuvimos gente que ha creado, y pasó mucho tiempo hasta que su obra formó parte del repertorio popular. Yo creo que va a pasar lo mismo con la música que estamos creando hoy músicos jóvenes, como Pachi Alderete, en su momento Pichón Córdoba, de Marcos (Rodríguez), Manu Estrada, yo, etc".

Dice Miguel que la importancia de creación, es que en ella "tenemos la posibilidad de contar algo nuevo, algo que no se ha dicho, y de repente, tenemos nuevos personajes que cuentan lo que está sucediendo en nuestra provincia, y las nuevas inquietudes musicales que se van aggiornando en nuestra vida. La obra plasma el universo del autor, sea el de su vida, el de su entorno, etc".

La creación

Sobre la creación, dice Marcos, que sucede "paralelamente a la vida, es todo el tiempo, uno no descansa. Hay épocas en que estás en modo productivo, grabando, ensayando, etc. Ese momento no es tan amigo de la creación, en el sentido de la inspiración , pero en algún momento esa marea baja un poco, y uno logra terminar cosas que estaban ahí dando vueltas", confiesa.

Miguel aporta que "cada creador es distinto. En mi caso por una necesidad que tenemos todos de trabajar y crear, tenemos que encontrar un lugar. Me costó muchos años poder liberar un día, por ejemplo, para hacer eso. Creo que disfruto más el proceso de creación que el de mostrarlo". Y se explaya: "Uno se dedica a crear y luego tiene que generar una actividad laboral alrededor de la música que tiene que ver con dar clases, arreglar, actuar, grabar, etc. Todo eso tiene que ver con el trabajo, que es algo que yo separo del quehacer creativo. La creación es una actividad permanente", concluye.