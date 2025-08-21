Roban dos millones de pesos bajo amenazas con un arma

Un violento asalto tuvo lugar en la ciudad de San Pedro, donde "motochorros" amenazaron con un arma de fuego al conductor y acompañante de un camión frigorífico salteño, y se fugaron con dos millones de pesos.

El hecho se registró días atrás alrededor de las 13.15 en la intersección de las calles Canadá y Guatemala del barrio Santa Rosa de la ciudad de San Pedro, según indicaron fuentes consultadas por este diario.

Fue en esas circunstancias que tres sujetos a bordo de una motocicleta detuvieron la marcha junto a un camión frigorífico estacionado y en el que se encontraban dos hombres.

Uno de los inculpados descendió, extrajo un arma de fuego con la que propinó un culatazo a la persona que estaba en el asiento del acompañante y al conductor le apuntó en el pecho mientras vociferaba amenazas de muerte.

Otro de los delincuentes sustrajo del camión una mochila que contenía la suma de dos millones de pesos y junto a sus cómplices emprendió la fuga en la motocicleta.

Mientras tanto, las víctimas se dirigieron de manera inmediata a la Seccional 35°, donde indicaron a los efectivos que ambos son oriundos de la provincia de Salta y que se encontraban en el sector para entregar un pedido cuando fueron abordados por los delincuentes que circulaban en un rodado de alta cilindrada.

Distintos móviles policiales recorrieron el lugar y las inmediaciones donde se registró el ilícito, pero lamentablemente no pudieron dar con el paradero de los inculpados.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector y recabar información de posibles testigos.

Por último, el representante fiscal dispuso que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2.