Eva de Dominici: "Me echaron de un boliche por pelearme con un hombre"

Eva de Dominici acudió como invitada a "Otro día perdido", el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, y se sorprendió con una pregunta que le hizo: "¿Sos tranquila o sos de golpearte la cabeza? Porque me dijeron que sos de golpearte. Me dijeron que te boxeaste un par de veces".

Entre risas, la actriz respondió: "Soy muy justiciera. A ver, no sé qué información tenés, pero si alguien me molesta en un espacio público, yo sé defenderme. Interpreté a una boxeadora. Yo te boxeo".

"Por ejemplo, una vez me echaron de un concierto de Drake en Las Vegas porque un tipo me estaba molestando, me estaba empujando y yo le puse los puntos. O sea, yo me estaba defendiendo y me echaron a mí", recordó Eva.

La actriz reconoció que no fue la única vez que tuvo que defenderse en la noche de Estados Unidos, país en el que vive desde hace unos años: "Otra vez en un boliche en Miami también. Un desubicado vino y se hizo el vivo y lo agarré de los pelos. Y me echaron a mí. Qué loco, no. Injustísimo. Pero también hice que lo echen a él. Nos echaron a los dos".